«Такие кости на борщ не подойдут»: Алёна Шишкова с кастрюлей на голове удивила фанатов безграмотностью

Нарядами из подушек, одеял, пледов, скатертей и штор уже мало кого удивишь – так решила тюменская модель Алёна Шишкова и натянула на голову кастрюлю, назвав себя суповым набором.

– Романтический герой всегда идёт в разрез с обществом, и пока все фоткаются в подушках, у меня – штора, наволочка, кострюля на голове. Ещё будут идеи классных челленжей, –спрашивает у подписчиков инстамодель.

«КОстрюльная» безграмотность тюменской модели не осталась незамеченной. Хейтеры тут же поправили блондинку в комментариях под постом.

– Кастрюля через А пишется, а фото прикольное…

– В этой кастрюле, кажется, ни разу не варили,

– Такие кости на борщ не подойдут, –пишут пользовательницы «ИнстаграмА».

Шишкова после комментариев исправила ошибку в тексте. Кроме того, за свою любимицу вступились фанатки.

– Не обращай внимания на хейт. Их хейт просто твой пиар, – дают они советы.

missalena.92 Суповой набор Романтический герой всегда идёт в разрез с обществом и пока все фоткаются в подушках, у меня - штора, наволочка, кастрюля на голове. Ещё будут идеи классных челленжей?

Большая часть поклонников юмор блондинки оценили, вспоминая, что суповыми наборами их называют мамы и бабушки.

– Как я тебя понимаю, я тоже почти все 33 года суповой набор, – отвечают они под постом.

Фанаты Шишковой обеспокоены ее худобой и просят Алёну хоть немного поправиться.

Добавим, что блондинка давно беспокоит подписчиков крайне стройной фигурой. Многие подозревают модель в том, что она больна анорексией. Сама девушка однажды не выдержала и заявила любопытным в своем аккаунте:

– Я ем достаточно! Просто у меня отличный метаболизм.

Сейчас Алёна Шишкова, как и все россияне, находится на самоизоляции дома и продолжает радовать своих фанатов новыми образами в соцсети.

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