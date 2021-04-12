В Тюмени закрыли первый российский обсерватор для больных коронавирусом. Фото: Алена Кульмухаметова

В Тюмени закрыли первый российский обсерватор для больных новой коронавирусной инфекцией. Напомним, что более года назад именно сюда эвакуировали наших туристов из Китая, тогда эпидемия только начиналась, и никто еще не верил, насколько всё это серьезно. Даже тогда, когда увидели врачей, сошедших с трапа в местной воздушной гавани, в спецодежде – с ног до головы укутанных в материал и пленку, и самих туристов – в полностью изолированных боксах.

Ушла, как говорится, эпоха. Больше услуги медучреждения, которое было открыто 5 февраля 2020 года, не понадобятся: все пациенты завершили лечение 11 апреля. Медицинское учреждение на неделю закроют на обязательную санитарную обработку, затем оно станет работать по основному профилю – до пандемии «Градостроитель» был лечебно-реабилитационным центром.

Фото из архива Анны Коняхиной.

– Основное направление деятельности – реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний. Сейчас сюда будут также направляться на реабилитацию пациенты, тяжело перенесшие инфекцию и нуждающиеся в дальнейшем восстановлении в стационарных условиях. Кстати, сейчас в регионе действуют девять учреждений, перепрофилированных для пациентов с коронавирусом, рассчитанных на тысячу коек. Свободный коечный фонд составляет порядка 20%, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Фото из архива Анны Коняхиной.

НАЧАЛО

Кстати, корреспонденты «Комсомольской правды» – Тюмень» из первых рук доставляли информацию россиянам о происходящем в «Градостроителе» и как сюда прибывали первые пациенты. Тогда всё это напоминало съемки какого-то страшного фильма ужасов: прилет туристов из Китая на военных самолетах, где начиналась эпидемия, их перевозка на спецтранспорте в сопровождении полиции и размещение в обсерваторе, куда и близко не подпускали прессу. Но что бы мы были за журналисты, если бы не узнали, что все-таки происходит.

– Долетели нормально, пассажиры все живы и здоровы. Сели вот только. Зарядка садится. Если не усну, созвонимся, все-таки сутки без сна, – сообщила Аня Коняхина из Владивостока, как только переступила порог «Градостроителя».

Немало интересных историй произошло за время карантина туристов в тюменском обсерваторе. Так, помнится, «заключенный» в моногоспитале красноярец Даниил Парфенович даже успел сыграть против местных футболистов МФК «Тюмень» Камиля Герейханова и Ильи Барбакова на онлайн-поле Fifa-20. Сами киберспортсмены передали ему игровую консоль.

Фото - Ирина Ромашкина.

– PlayStation 4 Pro меня очень удивляет и радует. Это приятно, и наслаждение от него сразу невероятное. Столько возможностей появилось с подключением интернета и просто браузера. Классно! – рассказывал Даниил.

ЧТО СЕЙЧАС?

А сейчас, спустя год, Даниил работает официантом, как он сам признался, с хорошей зарплатой. Изучает финансовую грамотность, занимается инвестициями и изучением зарубежных рынков. «Еще я похудел и сделал татуировку очень крутую», – говорит бывший пациент «Градостроителя».

Аня же, когда вернулась во Владивосток, поработала таксистом и танцовщицей в клубе, а сейчас преподает английский язык в языковом клубе.

Фото из архива Анны Коняхиной.

– Примерно еще месяца два дома был ажиотаж: всем рассказывала об эвакуации и карантине, многие задавали вопросы. Теперь, понятное дело, интерес уже поутих, но, когда оказываюсь в новой компании, снова рассказываю эту историю, – вспоминает Коняхина.

ВОСПОМИНАНИЯ

А рассказать ей есть что. И вспомнить. Например, что выходить из комнаты, где их изолировали, было нельзя – в таком случае 14 дней карантина будут считать заново.

– На балкон выходить можно было, но надо убедиться, что больше никого там нет или никто не выйдет. Всё строго. Забрали нашу верхнюю одежду, в которой приехали. Выдали нам местные пижамы. Условия хорошие. Если бы можно было уходить куда-нибудь из своей комнаты, то было бы совсем как в санатории, – говорит Аня.

Даниилу же вспоминается пребывание в Тюмени, по его словам, только со светлыми мыслями из-за хороших людей, которых он там узнал, да и опыта, который там получил.

Карантин для россиян, эвакуированных из китайского Уханя в Тюмень, завершился ровно в полночь 19 февраля. Многие из числа эвакуированных даже с грустью попрощались с санаторием: как-никак они прожили в нем две недели, да и кормили как на убой – аж четыре раза в день.

– Очень грустно отсюда уезжать, нас здесь очень хорошо приняли, – признавались уезжающие. – Надеемся, что в следующий раз мы приедем сюда не для карантина, а по своей воле.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Одним из самых ярких воспоминаний туристов, которые вынужденно оказались в Тюмени, были подарки от горожан и открытки с пожеланиями здоровья: «Нам прислали фирменные тюменские футболки, из Югры – шоколадки и орешки. Было очень мило и приятно! Не ожидали, что нас будут так закидывать подарками. А тем, у кого были дни рождения, дарили подарки и пижамы. А ещё мы в интернете видели баннер на здании со словами «Будьте здоровы!».

Фото - Алексей Косенчук.

Всё хорошо, что хорошо кончается. Российские туристы, которые пережили бог знает что во время эвакуации, всё же уезжали после карантина с грустью в глазах, ведь здесь их приняли как родных. Такая история.

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