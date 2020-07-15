2020-07-15T10:52:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменский «Градостроитель» перепрофилировали под моногоспиталь

Здесь лечат больных коронавирусом в стационарных условиях
Вадим Бегун
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Тюменский «Градостроитель» перепрофилировали под моногоспиталь.Тюменский «Градостроитель» перепрофилировали под моногоспиталь.Фото: Алена Кульмухаметова
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В Тюмени реабилитационный центр «Градостроитель» перепрофилировали под моногоспиталь. Здесь лечат больных коронавирусом в стационарных условиях.

– К сожалению, некоторые пациенты с легкой формой COVID-19, находящиеся на домашнем лечении, не соблюдают режим самоизоляции. Их как раз могут направить в «Градостроитель» для продолжения лечения в стационаре, – сообщила директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова.

Кроме того, в Упоровском районе открыли ранее подготовленный инфекционный моногоспиталь. Местная больница стала принимать на стационарное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией из Заводоуковского городского округа и Ялуторовска. Также в узком направлении работает стационар областной больницы № 19 в поселке Боровский, там принимают пациентов с пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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