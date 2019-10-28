Итоги недели: публикуем главные новости Тюмени и Тюменской области с 21 по 27 октября 2019

Мы продолжаем нашу новую рубрику итогов недели. В этом материале вы узнаете главные новости из жизни Тюмени и Тюменской области за неделю с 21 по 27 октября 2019. Если вы что-то пропустили или не успели прочитать – самое время сделать это сейчас, ведь новая неделя принесёт нам очередную порцию свежих новостей.

1. Без сомнения, главная новость этой недели – расстрел сослуживцев срочником в Забайкалье. Оказалось, что молодой человек, который это сделал – житель Вагайского района Тюменской области Рамиль Шамсутдинов. Жертвами юноши стали восемь человек. Основной причиной произошедшего называют нервный срыв, и в этом согласны эксперты. Мы рассказывали о том, что известно о Рамиле, вспомнили несколько страничек из его биографии. Наш корреспондент побывала в родном посёлке срочника и вот что ей удалось выяснить. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в ЗабайкальеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

2. Ещё одна не самая приятная новость недели – обнаруженная «гаффская болезнь» у жителей села Ачиры Тобольского района Тюменской области. Восемь человек попали в больницу с этим диагнозом, симптомы которого очень схожи с банальным отравлением. Тем не менее, медики пока не готовы подтвердить диагноз, конкретика появится только после того, как проведут исследование на мышах. Тем не менее, опасности распространения болезни нет, российские токсикологи одобрили тактику лечения тоболяков, на которых свалилась эта напасть. Сейчас народ массово обследуют.

Жителей деревни Ачиры Тобольского района Тюменской области массово обследуют на "гаффскую болезнь"

3. Во вторник в Тобольске весь день искали пропавшую первоклассницу Полину Иванову. Девочку, которая учится с первой смены, сначала пытались искать самостоятельно, но поиски завершились неудачей. Пришлось подключать полицейских. К счастью, история закончилась хорошо – малышка была у бабушки-соседки. Девочка потеряла ключи в траве, а женщина, которая плохо слышит, её приютила. Сейчас Полина дома и снова ходит в школу.

Потерявшуюся первоклассницу Полину нашли в соседнем подъезде у бабушки. Фото: соцсети

4. Криминальную тему продолжим программой Андрея Малахова, где разбирались в загадочной смерти тоболячки Галины, выпавшей из окна в начале октября. Мы рассказывали, что персоналу скорой медицинской помощи женщину спасти не удалось, она скончалась в машине по пути в больницу. Мать женщины уверена, что смерть дочери не случайна – в трагедии она винит бывшего зятя. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата изучить уголовное дело и проверить все факты, изложенные в программе.

У Малахова обсудили загадочную смерть тоболячки. Фото: скриншот

5. У другой семейной пары – наоборот, всё прекрасно и радужно. Он – из Африки (Гана), она – с Алтая, но живут они в Тюмени. Сейчас Наталья и Эдем Вонди женаты и растят малыша Алана-Джонсона и заканчивают Тюменский индустриальный университет. Но еще недавно родные и друзья пророчили им расставание, не веря в то, что те могут быть вместе.

Необычная пара: он - из Африки, она - с АлтаяФото: Лидия Шумкова

6. Тобольск просто рвёт информационную криминальную повестку минувшей недели. Так, в четверг, 24 октября, неизвестные обстреляли автобус с пассажирами, который ходит по маршруту №1. Пассажиров было мало, так как автобус успел проехать только одну остановку после конечной. Позже выяснилось, что это сделали двое пятнадцатилетних хулиганов, которые сделали это ради развлечения. Оружие у них изъяли, к ответу призовут родителей.

Неизвестные расстреляли автобус в ТобольскеФото: pixabay.com

7. Напоследок напомним вам, что пора бы уже «переобуться». Речь идёт, конечно, о зимней резине, на которой многие уже ездят. На улице пока тепло, но к середине недели обещают похолодание и снег. Так что воспользуйтесь нашей заметкой о том, где и почём заменить летнюю резину на зимнюю.

Где и почём заменить летнюю резину на зимнююФото: Кира Санникова

Таковы главные новости Тюмени и Тюменской области за неделю с 21 по 27 октября. Что приготовят нам последние дни октября и первые дни ноября – скоро узнаем.