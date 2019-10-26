Российские токсикологи одобрили тактику лечения тоболяков, больных «гаффской болезнью»

По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора вчера, 25 октября, состоялось третье заседание оперативного штаба под председательством первого заместителя губернатора Натальи Шевчик. Представители областных больниц рассказали о ситуации с оказанием медицинской помощи жителям деревни Ачиры Тобольского района.

Как сообщили в департаменте общественных связей, коммуникациям и молодёжной политики Тюменской области, в тюменской ОКБ№1 продолжают лечение 10 пациентов. Медики постоянно взаимодействуют с коллегами, консультации ведутся в т.ч. с помощью телемедицинских технологий с главным внештатным токсикологом Минздрава РФ Юрием Остапенко и главным внештатным токсикологом Минздрава России Северо-Западного федерального округа Алексеем Лодягиным. Они одобрили тактику лечения и наблюдения, дали все рекомендации.

Членам оперативного штаба рассказали о результатах работы 25 октября комплексной бригады из десяти медиков, доставленных Центром медицины катастроф в Ачиры для обследования населения. Люди активно проходили медосмотр, а маломобильных граждан врачи посетили на дому – у всех взяли анализы. Во время обследования медики выявили, что в целом все жители деревни чувствуют себя хорошо, но в целях профилактики в больницу Тобольска доставлены два человека. По результатам лабораторных исследований будут приняты решения по дальнейшему наблюдению за гражданами. Органам здравоохранение дано поручение следить за состоянием здоровья жителей деревни Ачиры и пациентов, которые находятся в больнице.

На заседании приняты следующие решения:

- запрет на вылов и реализацию рыбы из озера Андреевского Тобольского района, которое расположено вблизи д. Ачиры;

- запрет несанкционированной торговли рыбы на всей территории Тюменкой области;

- усиления контроля за наличием ветеринарного свидетельства на все партии рыбы с указанием места вылова рыбы во всех торговых точках Тюменской области;

- проведение мониторинга ситуации, чтобы принять меры по организации наличия продуктов питания в торговых точках на территории деревни;

- управлению Роспотребнадзора поручено разработать памятки, которые разъясняют последствия употребления рыбы, выловленной в озере Андреевском Тобольского района, в пищу. Также ведомству поручено выехать в Ачины, чтобы провести подомовые обходы вместе с местной администрацией. Цель – разъяснить жителям сложившуюся ситуацию.

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