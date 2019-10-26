«Вежливый, не грубый»: Что говорят о расстрелявшем сослуживцев срочнике в родном селе

В Вагае, где родился и жил до армии Рамиль Шамсутдинов, жители пребывают в шоковом состоянии. Ни родные, ни знакомые парня не могут поверить в то, что он натворил, а уж тем более объяснить его поступок. Дело в том, что парень рос вполне обычным ребенком, никогда не буйствовал и не проявлял агрессии. Напротив, помогал во всем отцу, хорошо учился, занимался спортом. Что говорят в селе о солдате-срочнике, расстрелявшем своих товарищей по службе, - в эксклюзивном материале «Комсомольской правды».

Отца Рамиля – Салимчана Шамсутдинова – сегодня допрашивали в полицииФото: Кира Санникова

СЕМЬЯ

Отца Рамиля – Салимчана Шамсутдинова – сегодня допрашивали в полиции. Корреспонденту «Комсомолки» удалось поговорить с ним до того.

Салимчан один воспитывал трех сыновей. Мальчишки остались без матери довольно рано. Рамилю, самому младшему в семье, было тогда года два, старшему брату – 8 лет. Салимчан, который работал в то время следователем в милиции, в 2000 году попал в самый первый тюменский отряд, отправленный в Чечню. Жена осталась дома одна с тремя детьми. Но когда Салимчан вернулся, то не узнал ее.

На фотографиях - семья Шамсутдиновых в армейские годы. Сверху отец семейства - Салимчан в молодости, снизу сыновья. Фотография Рамиля расположена по центруФото: Кира Санникова

- Спилась, пока я там был. А прошло-то ведь всего ничего. Я не смог ее вылечить. В конце концов, она сама не могла уже, бросила нас и ушла. А я сыновей никому не отдал, сам воспитал. Никто не помогал – ни администрация, ни родственники. Но нормальные они все выросли, умные, - рассказал отец Рамиля историю семьи.

Дети были всегда сыты, накормлены. Отец покупал им книжки, компьютер. Но сутками братья не сидели: каждый по часу, не больше.

Сейчас оба старших брата Рамиля связаны со службой. Один – контрактник в Севастополе, а второй работает в МВД. Их знают как очень хороших людей, ответственных, здравомыслящих.

Про младшенького Салимчан говорит с печалью в голосе. Не понимает отец, как получилось, что мальчик, который всегда был на хорошем счету, вдруг стал известен как убийца.

- Я его нормально воспитывал. Он был вежливый всегда, внимательный, не грубый, общительный. Всегда навстречу пойдет, нет такой грубости. Трудолюбивый был очень. Приедет, всегда по хозяйству что-нибудь делает, рубит, пилит, найдет что сделать. Нигде не шлялся, по барам этим не ходил, не любил пьяных, наркотики ненавидел, не связывался с этим. Он и курить-то начал почти в 19 лет. Спортом занимался, бегал. Пойдет на спорткомплекс, позанимается там. За свое училище выступал, занимал первые да вторые места. Грамоты были. И в армию пошел по желанию, никто его не заставлял, - поделился сокрушенный отец.

Что касается отношений Рамиля с девушками, то Салимчан сказал .что не было у сына девушки.

- Насчет этого говорил, что пока нормально не устроится, не надо ему. Про материальную часть он думал не так, чтобы высиживать детей, а потом на шее у кого-то висеть, а чтобы с толком семью создать, - пояснил отец.

К слову, ушел в армию Рамиль 2 июля этого года, едва успев закончить учебу в колледже. Сейчас парню уже 20 лет.

На службу в армию Рамиль Шамсутдинов ушел из местного военкомата 2 июля этого годаФото: Кира Санникова

ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР С СЫНОМ

С сыном Салимчан в последний раз общался в прошлые выходные. Говорит, узнал тогда, что Рамиль окончательно решился остаться в армии контрактником. Он и раньше говорил об этом, разрешения спрашивал – а тут уже и документы попросил отправить.

- Мы подумали – действительно, он приедет сюда в деревню, работы нет, ничего нет. Ну пойдет он куда-то, если есть места. А если не будет? Чего болтаться тогда.

В общем, по словам отца, Рамиль настроен был, чтобы служить, и по телефону просил отправить документы – диплом об образовании (парень закончил Тобольский рыбопромышленный техникум по специальности «рулевой-моторист»), трудовую и медкнижку, СНИЛС, водительское удостоверение и карточку МИР. Как объяснил Рамиль по телефону, карточка нужна, потому что в армии им выдали ВТБ, а в части, где он служит, с этим банком все сложно. А еще просил денег, потому что купил новый телефон взамен то ли потерянного, то ли разбитого. Только вот денег не хватило, пришлось занять. Отец отправил ему все по почте дня два назад и перечислил деньги.

Все вагайцы уже в курсе произошедшего, но не могут понять, что толкнуло спокойного, неагрессивного Рамиля на столь чудовищный поступокФото: Кира Санникова

В ПУЧИНЕ НЕЗНАНИЯ

Что произошло в части, отец не знает. Тем паче, что обо всем он узнал от журналистов, а не от военных.

- Зашел в соцсети, а мне какая-то женщина из Москвы написала. Я сначала подумал, что он в банке каком кредит взял. Но при чем тут Москва, он же в Чите? А тут из Москвы. Но тут мне пишут – произошло ЧП. Я говорю – какое ЧП, что за ЧП? Потом уже прочитал, что он кого-то там расстрелял. Но сколько человек, почему, я не знаю, - пояснил Салимчан.

Как подчеркнул отец, за все время службы Рамиль никогда не жаловался ни на что и ничего конкретного не говорил.

- Если бы сложности были, он бы контрактником не оставался там. Опять же, я вообще не понимаю. Парень-то он нормальный. И как так получилось, что там произошло? Но что-то произошло. Просто так он не будет так… Он ведь не дурак, он умный парень. Без причины не могло это случиться. Шибко сильно над ним издевались, наверное. Так отпор дать сил не хватило, - предположил Салимчан.

Учитель ОБЖ Артем Сухинин всегда считал Рамиля адекватным ребенкомФото: Кира Санникова

ШОК ДЛЯ СЕЛА

Рамиль Шамсутдинов еще в школе проявлял интерес к армии. Он, как и его братья, три года с пятого по девятый занимался в кадетском классе «Русичи» под руководством Семина Зайнулина.

- Какого-то агрессивного поведения у него не было и занимался он отлично, и спортсмен, и старался всегда. Мы ведь и в палатках жили, и по неделям сплавлялись с Омска до Иртыша. Бывают, конечно, ссоры между собой. Дети есть дети. Но они всегда мирно все решали. Весной уже, перед армией, когда он закончил училище, я его увидел и спросил: Ну что, куда? – Все-таки я в армию, Семен Михайлович, я хочу там остаться, - вспомнил о последней встрече с воспитанником Семин.

Семин Зайнулин руководит кадетскими классами, где занимался рамиль. Он всю ночь не мог уснуть из-за трагедии в ЗабайкальеФото: Кира Санникова

Зайнулин пояснил, что учил детей тактической подготовке, а также умению защищать себя, обороняться с элементами рукопашного боя, каждый год возил их на парашютно-спортивную подготовку в Упоровский тактический центр. А вот про владение автоматом они практически ничего не знали и уж тем более никогда не направляли оружие на людей, даже если оно было муляжом или тренировочным. Все выстрелы – только вверх.

- У меня слов нет все равно. Я сегодня всю ночь не спал, после того как меня вчера «шандарахнуло» этой новостью, - сказал Семин Зайнулин.

Кстати, из кадетских классов «Русичи» вышло немало хороших офицеров. По словам, руководителя, на сегодняшний день офицеров 36 человек и еще около 35 – контрактников, есть и те, кто работает в МЧС.

Хорошо отозвался о Рамиле и его братьях другой преподаватель – учитель ОБЖ Артем Сухинин.

- Адекватный ребенок. Учился также, как все. Занимались они все трое в кадетах. Ходили на лыжные секции, ко мне приходили на легкую атлетику, я тренировал их. И все трое по окончанию школы продолжили заниматься. У старшего и среднего, знаю, что даже разряды есть по парашютному спорту, - сообщил он.

Виль Галеев, отец одноклассника Рамиля, утверждает, что у парня не было никаких отклонений на почве религииФото: Кира Санникова

Не отказался поделиться своим мнением и Виль Галеев, отец одноклассника Рамиля. По его слвоам, все село в шоке. Кого ни спросишь, все уже в курсе и ничего не могут понять.

- Все знают уже ,с кем бы ни встретился. Для всех это шок. Как так? Ребенок, е-мое, 20 лет. Он же школу закончил, вместе с моим сыном учился. Нормальные ребята они все были. Дружный класс был. Тем более, всегда спортом занимались, на спорткомплекс вместе ходили. Потом мой-то пошел в армию сразу пошел после школы, а Рамиль – учиться в техникум. Что там могло случиться, я не знаю, - рассказал «Комсомолке» Виль.

Он добавил, что не было у парня никаких отклонений на почве религии, как об этом пишут в СМИ.

- Это для нас всех шок. Пацана жалко, но ведь и тех пацанов тоже жалко. За что? Кто? Почему все в ответе должны были быть, если его кто-то там ущемил или унизил? Не укладывается это у меня. Тем более прочитал, что он не сожалеет. Как так? Почему не сожалеет? Значит, какие-то основания были. И веские, раз не сожалеет об этом. Значит, его зацепили капитально, - уверен мужчина.

ЧП В ЗАБАЙКАЛЬЕ

Напомним, накануне, 25 октября, в Забайкальском крае в воинской части №54160 в поселке Горный под Читой солдат-срочник расстрелял восьмерых человек: погибли два офицера и шесть сослуживцев. Еще двое находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемым оказался 20-летний Рамиль Шамсутдинов из села Северный Вагай Вагайского района Тюменской области. Предполагается, что причиной стал нервный срыв, не связанный со службой в армии.

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