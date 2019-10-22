2019-10-22T13:00:49+03:00
Общество

Опасности нет: у семьи под Тобольском обнаружили «гаффскую болезнь»

Заболевание не передается от человека к человеку
Вадим Бегун
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Тоболяки заболели "гаффской болезнью", наевшись рыбой. Фото - pixabay.com.Тоболяки заболели "гаффской болезнью", наевшись рыбой. Фото - pixabay.com.
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В токсикологическое отделение Областной клинической больницы №1 госпитализированы два человека, которым поставили диагноз «гаффская болезнь», еще один находится в больнице Тобольска. Все они являются членами одной семьи, проживающей в деревне Ачиры.

По информации тюменского Роспотребнадзора, семья получила заболевание, употребив в пищу выловленную ими же самими рыбу. В ведомстве отметили, что гаффская болезнь – остропротекающее заболевание, которое возникает среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся зараженной рыбой. От человека к человеку оно не передается, никакой опасности для окружающих нет.

– В настоящее время медицинские работники проводят подворные обходы с уведомлением жителей о рисках возможного заражения при употреблении рыбы, – сообщили в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Тюменской области, добавив, что специалисты ведомства сейчас проводят эпидемиологическое расследование с отбором проб воды и рыбы для установления причинно-следственной связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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