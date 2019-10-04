2019-10-04T13:29:15+03:00
Происшествия

В Тобольске женщина, выпавшая из окна четвертого этажа, скончалась

Медикам не удалось спасти пострадавшую
Вадим Бегун
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Тоболячка скончалась, упав с высоты. Фото - СК по Тюменской области.Тоболячка скончалась, упав с высоты. Фото - СК по Тюменской области.
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В Тобольске накануне, 3 октября, случилась трагедия. Женщина выпала из окна четвертого этажа жилого дома. Несмотря на приложенные усилия, персоналу скорой медицинской помощи не удалось спасти местную жительницу, она скончалась в машине по пути в больницу.

– По данному факту следственным отделом по городу Тобольск проводится доследственная проверка. В ходе нее сотрудники установят причины и условия, которые могли привести к трагедии, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия, опросы очевидцев, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в начале июня в Тобольске под окнами жилого дома в шестом микрорайоне нашли тело 56-летнего мужчины. Он также упал с высоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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