В Тобольске мужчина выпал c 12-го этажа: тело найдено под окнами дома
В Тобольске проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 56-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, труп нашли 4 июня около 8.30 утра под окнами жилого дома в шестом микрорайоне. Травмы, полученные мужчиной, говорят о том, что он упал с высоты.
Во время доследственной проверки следователи установят причины и условия, которые могли привести к трагедии. По предварительным данным, мужчина упал из окна 12-го этажа.
Сейчас следователи опрашивают очевидцев, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В пресс-службе департамента здравоохранения корреспонденту Тюменской области сообщили, что на тобольскую станцию скорой помощи Тобольска вызов поступил в 8.32, и в 8.37 бригада уже была на месте происшествия. Однако медикам оставалось только констатировать смерть в связи с серьёзными травмами.
По словам местных жителей, молодой человек несколько секунд держался за балкон, а затем упал на лестницу, зацепив козырёк подъезда.
ИСТОЧНИК KP.RU