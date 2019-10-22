2019-10-22T19:46:00+03:00
Происшествия

«Полина дома»: первоклассницу, которую искали всем Тобольском, нашли у бабушки-соседки

Девочка потеряла ключи в траве, а женщина её приютила
Алексей КОСЕНЧУК
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«Полина дома»: первоклассницу, которую искали всем Тобольском, нашли у бабушки-соседки«Полина дома»: первоклассницу, которую искали всем Тобольском, нашли у бабушки-соседкиФото: СОЦСЕТИ
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Первоклассницу из Тобольска Полину Иванову, которую искали всем городом, нашли. Девочка находилась… у бабушки в соседнем подъезде, сообщает местный паблик «Криминальный Тобольск» и. По словам очевидцев, женщина глухая: ей стучали, но никто не услышал. Малышка же сказала ей, что мама придёт за ней в 10 часов.

Фото: «Поиск Пропавших Людей г. Тобольска "Феникс"»

Фото: «Поиск Пропавших Людей г. Тобольска "Феникс"»

- Они сидели и ждали, - рассказывают пользователи соцсетей.

- По соседям, по домам ходили. Мы уже третий раз хотели со своей собравшийся группой обойти, нас остановили со словами: дома на два раза уже обошли. Люди молодцы, работали оперативно. Ходили по домам, подвалам, подъездам, канализационным люкам, гаражам, с обходом территорий. Девочка нашлась, а всем людям с большим сердцем, кто откликнулся на помощь, огромное спасибо! – пишут тоболяки, отвечая на то, почему не додумались проверить сначала у бабушки.

- Она потеряла ключ в траве и сидела в подъезде. Соседка, старенькая бабушка, приютила ее.

Девочку нашли. Фото: «Поиск Пропавших Людей г. Тобольска "Феникс"»

Девочку нашли. Фото: «Поиск Пропавших Людей г. Тобольска "Феникс"»

СЛОВО ПОИСКОВИКАМ

Буквально только что в официальной группе «Поиск Пропавших Людей г. Тобольска "Феникс"» появилось официальное сообщение о том, что девочка нашлась. Волонтёры поблагодарили тоболяков за неравнодушие и помощь.

- По поиску было заметно сколько неравнодушных людей живут в нашем городе. На поиск был задействован весь личный состав УВД. 4 волонтёра «Поиска пропавших людей «Феникс» и более 100 человек добровольцев. Вы все – люди с большой буквы! Все молодцы! Благодаря вам Полина дома.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тобольске ищут первоклассницу. Очевидцы рассказывали, что девочку, которая учится с первой смены (уроки закончились в 12.30), сначала пытались искать самостоятельно. После того, как поиски завершились неудачей, подключились полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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