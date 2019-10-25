В тюменском селе, где свирепствует редкая болезнь, массово обследуют жителей

В Тюменской областной больнице №1 на сегодняшний день под наблюдением врачей находится 10 пациентов из деревни Ачиры Тобольского района. Клинически им поставлен диагноз «гаффская болезнь». В то же время в самом селе медики, которых сегодня утром доставили в удаленное село вертолетом, проводят осмотр жителей и берут у них анализы для дальнейшего исследования.

СИТУАЦИЯ С ЗАБОЛЕВШИМИ

Еще накануне было известно о восьми заболевших, но вечером в Тюмень привезли вертолетом санавиации еще двух человек, которые почувствовали недомогание.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, первичные анализы не выявили каких-либо отклонений и люди чувствуют себя хорошо, однако диагностика и наблюдение продолжаются.

Что касается заболевших ранее, то все восемь человек получают лечение в отделении токсикологии ОКБ№1.

- Двое из них в состоянии средней степени тяжести ближе к удовлетворительному, шестеро – в удовлетворительном состоянии. Двое по-прежнему в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, - уточнили в департаменте.

По последним данным, медосмотр прошли порядка 170 жителей села Ачиры. Фото Светланы Голяковой

МЕДОСМОТР В ДЕРЕВНЕ

Поскольку Ачиры – удаленное локальное село, отрезанное от большой земли, жители начали переживать за свое самочувствие. Региональными властями было принято решение отправить медицинскую бригаду для забора анализов у всех жителей в качестве скрининга. В село трех врачей и средний медперсонал доставили на вертолете сегодня утром. Они останутся там до тех пор, пока не возьмут анализы у всех жителей, кто в настоящий момент проживает в Ачирах. Это меньше 300 человек, поскольку больше трети населения находится на учебе или на заработках за пределами села. Когда бригада врачей уедет, за дальнейшим состоянием здоровья населения будет наблюдать медицинский работник.

Прежде чем начать медосмотр, врачи обошли все подворья, чтобы убедиться, что все знают о медосмотре, а также чтобы взять анализы у маломобильных жителей. Кроме того, всем местным раздаются памятки с описанием симптомов «гаффской болезни».

По последним данным, медосмотр прошли порядка 170 жителей села Ачиры. Пока дополнительных жалоб на проявление симптомов не поступало.

Когда медосмотр закончится, за дальнейшим состоянием здоровья населения будет наблюдать медицинский работник. Фото Светланы Голяковой

СПРАВКА «КП»

Напомним, «гаффская болезнь» - это редкое заболевание, поначалу похожее на пищевое отравление. Но на более поздней стадии начинают болеть мышцы, появляются судороги, а потом могут отказать почки и печень. Болезнь не инфекционна и не заразна, поэтому от человека к человеку не передается. Специалисты считают, что заболевание люди получили после того, как съели токсичную рыбу, выловленную ими же самими из местных водоемов.

Чтобы окончательно убедиться в диагнозе, специалисты областного Управления Роспотребнадзора выезжали на место и брали пробы не только рыбы, которую употребляли в пищу жители, но и почвы, воды. Кроме того, анализы были взяты у заболевших, поскольку есть еще одна версия: похожие симптомы может вызывать энтеропатогенная кишечная палочка. Эта бактерия передается в том числе через употребление некачественной еды или загрязненной воды.

Исследования эксперты начали проводить на мышах. Результаты станут известны не позднее 17 дней.

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