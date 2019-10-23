В Тюменской области усомнились в диагнозе «гаффская болезнь», которую поставили тоболякам после употребления рыбы

Заболевание «гаффской болезнью» могло быть вызвано употреблением в пищу рыбы, пойманной в селе Ачиры Тобольского района. Об этом на пресс-конференции с журналистами рассказала руководитель Территориального управления Роспотребнадзора по Тюменской области, главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо. По её словам, пока не известно, каким образом селяне подцепили эту болезнь, все причины выясняются.

- Похожая ситуация была в 2001 году, - рассказывает Галина Шарухо. – Специалисты тогда подготовили методические рекомендации и провели противоэпидемические мероприятия. Ситуация, которая произошла сейчас, находится под тотальным контролем, с населением идёт просветительская работа. Несмотря на то, что у нас не продаётся рыба местного улова, мы дали предписание не кормить детей рыбой в организованных коллективах села. Опасности появления местной рыбы на рынках региона нет, даже в местах несанкционированной торговли.

Учитывая «оторванность» от большой земли, до села Ачиры можно добраться только вертолётом, здесь проживает порядка 300 человек. По словам Шарухо, специалисты Управления Роспотребнадзора уже отобрали пробы рыбы, воды и земли, теперь им предстоит провести исследования на белых мышах в течение 17 дней. Кстати, сам токсин – термоустойчивый, и сохраняется даже при термической обработке.

Известно, что рыбу выловили из озера, которое находится в 24 километрах от села. Доступа к нему сейчас нет, поскольку река частична замёрзла, а зимника ещё нет.

- На сегодняшний день заболевших – пятеро, их состояние улучшается. Четыре человека находятся в токсикологическом отделении ОКБ№1 в Тюмени, ещё один человек – в тобольской больнице №3. Самому молодому заболевшему 24 года, - отметила Галина Шарухо. – Между тем, коллеги из департамента здравоохранения Тюменской области поставили под вопрос диагноз «гаффская болезнь». Такие же симптомы – например, рвота – может вызвать энтеропатогенная кишеная палочка. Для уточнения диагноза у заболевших возьмут пробы.

Галина Шарухо заметила, что Управление Роспотребнадзора по Тюменской области сейчас проводит эпидемиологическое расследование, в котором помогают их коллеги из Тюменского научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.

КАКИЕ СИМПТОМЫ?

У человека, заболевшего «гаффской болезнью» после употребления токсичной рыбы наблюдаются типичные признаки пищевого отравления. Потом начинаются боли в мышцах, судороги, а в дальнейшем отказывают почки и печень. Смертью заболевание заканчивается в 1–2% случаев. Кроме людей болезни подвержены домашние животные, в том числе и кошки, для которых «гаффская болезнь» смертельна.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что семья из села Ачары Тобольского района съела выловленную рыбу и попала в больницу с диагнозом «гаффская болезнь». Это остропротекающее заболевание, которое возникает среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся зараженной рыбой. От человека к человеку оно не передается, никакой опасности для окружающих нет.