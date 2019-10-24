2019-10-24T16:39:05+03:00
Происшествия

В тюменском селе восемь человек попали в больницу с «гаффской болезнью», которая похожа на отравление

Она начинается с болей в мышцах, а потом могут отказать почки и печень
Лидия Шумкова
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Предположительно, заболевание люди получили после того, как съели токсичную рыбу, выловленную ими же самими из местного озераПредположительно, заболевание люди получили после того, как съели токсичную рыбу, выловленную ими же самими из местного озераФото: Татьяна Коркина
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В Тюменской области увеличилось число жителей, госпитализированных из села Ачиры Тобольского района с подозрением на «гаффскую болезнь». Это редкое заболевание поначалу похоже на пищевое отравление. Но позднее начинаются боли в мышцах, судороги, а потом могут отказать почки и печень. Болезнь может закончится смертью, но лишь в 1-2% случаев.

БОЛЕЗНЬ В УДАЛЕННОМ СЕЛЕ

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, на сегодняшний день диагноз клинически подтвержден у восьми жителей деревни. Все они находятся в областной клинической больнице № 1 Тюмени, у двоих состояние оценивается как тяжелое, поэтому они находятся в реанимации, у еще двоих – средней тяжести, ближе к удовлетворительному, и у четверых– удовлетворительное.

- В населенный пункт вылетели тобольские врачи, провели информирование населения, что проводится медосмотр. На медосмотре и подворовом обходе провели сбор анамнеза у всех, кто обратился и кого застали дома – порядка 100 человек – по результатам которого был произведен забор биологических проб у девяти человек по показаниям, - сообщила Александра Малыгина, пресс-секретарь департамента.

Тех, у кого были отклонения в анализах, оперативно доставили вертолетом в больницу для наблюдения, которое они сейчас и проходят.

- С главой поселения поддерживается связь, новых жалоб на самочувствие жители не предъявляют, - подчеркнули в пресс-службе.

Медики и сотрудники управления Роспотребнадзора считают, что заболевание люди получили после того, как съели токсичную рыбу, выловленную ими же самими из местного озера. Поскольку токсин – термоустойчивый, он сохранился даже при термической обработке. Вообще же «гаффская болезнь» не инфекционна и не заразна, поэтому от человека к человеку не передается. Возникает она среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся зараженной рыбой.

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

У специалистов есть еще одна версия о том, чем заболели люди. Похожие симптомы, например, рвоту, может вызвать энтеропатогенная кишечная палочка. Эта бактерия может передаваться в том числе через употребление некачественной еды или загрязненной воды.

Накануне на пресс-конференции руководитель Территориального управления Роспотребнадзора по Тюменской области, главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо рассказала, что специалисты управления уже отобрали пробы рыбы в подворьях села, а также воды и земли. Теперь им предстоит провести исследования на белых мышах в течение 17 дней. Кроме того, для уточнения диагноза пробы взяты и у заболевших. В эпидемиологическом расследовании тюменскому Роспотребнадзору помогают коллеги из Тюменского научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии и Оболенского государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии.

Пока идут исследования, медики и сотрудники Роспотребнадзора проводят просветительскую работу с населением села, предупреждая людей об опасности употребления рыбы. Поскольку деревня Ачиры, где проживает порядка 300 человек, «оторвана» от большой земли, и туда можно добраться только вертолетом, опасности того, что токсичная рыба попадет в другие населенные пункты, нет.

- Мы также дали предписание не кормить детей рыбой в организованных коллективах села. Опасности появления местной рыбы на рынках региона нет, даже в местах несанкционированной торговли, - предупредила Галина Шарухо.

БЫЛИ СЛУЧАИ

Впервые вспышка «гаффской болезни» была зафиксирована в 1924–1925 гг. в Кенингсберге (Калининград) среди рыбаков Фришес-Гаффского залива Балтийского моря. Отсюда и название болезни - гаффская. На территории бывшего СССР заболевание впервые зарегистрировали в 1934 году в Ленинградской области. Тогда заболели жители деревень, расположенных на берегу Юксовского озера. И отсюда еще одно название – юксовская болезнь.

В Тюменской области похожая ситуация была в 2000–2001 годах. Заболели жители деревень Нариманово, Салаирка, которые расположены на берегах озер Тарманской системы. В больницу тогда попали 32 человека. Смертельных случаев не было. После того специалисты подготовили методические рекомендации и провели противоэпидемические мероприятия.

Ситуация, которая сложилась сегодня, также находится под тотальным контролем специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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