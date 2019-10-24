В тюменском селе восемь человек попали в больницу с «гаффской болезнью», которая похожа на отравление

В Тюменской области увеличилось число жителей, госпитализированных из села Ачиры Тобольского района с подозрением на «гаффскую болезнь». Это редкое заболевание поначалу похоже на пищевое отравление. Но позднее начинаются боли в мышцах, судороги, а потом могут отказать почки и печень. Болезнь может закончится смертью, но лишь в 1-2% случаев.

БОЛЕЗНЬ В УДАЛЕННОМ СЕЛЕ

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, на сегодняшний день диагноз клинически подтвержден у восьми жителей деревни. Все они находятся в областной клинической больнице № 1 Тюмени, у двоих состояние оценивается как тяжелое, поэтому они находятся в реанимации, у еще двоих – средней тяжести, ближе к удовлетворительному, и у четверых– удовлетворительное.

- В населенный пункт вылетели тобольские врачи, провели информирование населения, что проводится медосмотр. На медосмотре и подворовом обходе провели сбор анамнеза у всех, кто обратился и кого застали дома – порядка 100 человек – по результатам которого был произведен забор биологических проб у девяти человек по показаниям, - сообщила Александра Малыгина, пресс-секретарь департамента.

Тех, у кого были отклонения в анализах, оперативно доставили вертолетом в больницу для наблюдения, которое они сейчас и проходят.

- С главой поселения поддерживается связь, новых жалоб на самочувствие жители не предъявляют, - подчеркнули в пресс-службе.

Медики и сотрудники управления Роспотребнадзора считают, что заболевание люди получили после того, как съели токсичную рыбу, выловленную ими же самими из местного озера. Поскольку токсин – термоустойчивый, он сохранился даже при термической обработке. Вообще же «гаффская болезнь» не инфекционна и не заразна, поэтому от человека к человеку не передается. Возникает она среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся зараженной рыбой.

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

У специалистов есть еще одна версия о том, чем заболели люди. Похожие симптомы, например, рвоту, может вызвать энтеропатогенная кишечная палочка. Эта бактерия может передаваться в том числе через употребление некачественной еды или загрязненной воды.

Накануне на пресс-конференции руководитель Территориального управления Роспотребнадзора по Тюменской области, главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо рассказала, что специалисты управления уже отобрали пробы рыбы в подворьях села, а также воды и земли. Теперь им предстоит провести исследования на белых мышах в течение 17 дней. Кроме того, для уточнения диагноза пробы взяты и у заболевших. В эпидемиологическом расследовании тюменскому Роспотребнадзору помогают коллеги из Тюменского научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии и Оболенского государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии.

Пока идут исследования, медики и сотрудники Роспотребнадзора проводят просветительскую работу с населением села, предупреждая людей об опасности употребления рыбы. Поскольку деревня Ачиры, где проживает порядка 300 человек, «оторвана» от большой земли, и туда можно добраться только вертолетом, опасности того, что токсичная рыба попадет в другие населенные пункты, нет.

- Мы также дали предписание не кормить детей рыбой в организованных коллективах села. Опасности появления местной рыбы на рынках региона нет, даже в местах несанкционированной торговли, - предупредила Галина Шарухо.

БЫЛИ СЛУЧАИ

Впервые вспышка «гаффской болезни» была зафиксирована в 1924–1925 гг. в Кенингсберге (Калининград) среди рыбаков Фришес-Гаффского залива Балтийского моря. Отсюда и название болезни - гаффская. На территории бывшего СССР заболевание впервые зарегистрировали в 1934 году в Ленинградской области. Тогда заболели жители деревень, расположенных на берегу Юксовского озера. И отсюда еще одно название – юксовская болезнь.

В Тюменской области похожая ситуация была в 2000–2001 годах. Заболели жители деревень Нариманово, Салаирка, которые расположены на берегах озер Тарманской системы. В больницу тогда попали 32 человека. Смертельных случаев не было. После того специалисты подготовили методические рекомендации и провели противоэпидемические мероприятия.

Ситуация, которая сложилась сегодня, также находится под тотальным контролем специалистов.

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