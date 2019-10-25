2019-10-25T19:35:53+03:00
Происшествия

Что известно о срочнике Рамиле Шамсутдинове, расстрелявшем в Забайкалье восемь человек

Публикуем странички из жизни молодого человека, который подозревается в убийстве военнослужащих и сослуживцев
Алексей КОСЕНЧУК
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Что известно о срочнике из Вагайского района Рамиле Шамсутдинове, расстрелявшего в Забайкалье восемь человекЧто известно о срочнике из Вагайского района Рамиле Шамсутдинове, расстрелявшего в Забайкалье восемь человекФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Громкая новость поступила сегодня из Забайкальского края: солдат-срочник расстрелял восьмерых человек в воинской части в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края. . Им оказался 20-летний Рамиль Шамсутдинов из села Северный Вагай Вагайского района Тюменской области. Основная причинанервный срыв, эксперты согласились с этой версией. ЧП произошло в 18.15 местного времени: 2 офицера и 6 сослуживцев погибли, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии.

Рамиль с родителями. Фото: личная страница Салима Шамсутдинова в соцсети

Рамиль с родителями. Фото: личная страница Салима Шамсутдинова в соцсети

Известно, что Рамиль был активистом и патриотом до мозга костей. Шесть лет назад парень даже принимал участие в первой профильной смене фестивале «Служу Отечеству», который проходил на базе оборонно-спортивного палаточного лагеря в с. Пятково Упоровского района Тюменской области. Четырнадцатилетний на тот момент подросток говорил:

- Я приезжаю в этот лагерь пятый год. Здесь всегда всё хорошо организовано, ещё красивая природа. За эти годы я приобрёл много друзей из разных районов, с ними потом поддерживаю отношения. С детства мечтаю о военной службе, после школы буду поступать в военное училище, - рассказывал Шамиль в 2013 году.

Рамилю Шамсутдинову всегда были интересны военные сборы, «войнушки» и оружия. Метать гранату, стрелять из пневматической винтовки, разбирать и собирать автомат для него – плёвое дело. В 2014 году на военно-спортивной игре «Граница-2014» Рамиль стал победителем отряда «Русичи» в неполной разборке и сборке автомата Калашникова. В личном зачете представитель отряда «Русичи» стал первым, выполнив задание за 42 секунды.

Отец Рамиля Шамсутдинова пока не готов общаться с прессой. Он знает, что произошло с его сыном, но комментировать произошедшее не стал.

Папа Рамиля отказался разговаривать с корреспондентами "Комсомолки". Фото: Салим Шамсутдинов

Папа Рамиля отказался разговаривать с корреспондентами "Комсомолки". Фото: Салим Шамсутдинов

Надо сказать, что это не первый случай нервного срыва в военной части. Несколько лет назад на интернет-форумах люди уже делились проблемами со здоровьем у сыновей.

- Сын стал защитником Отечества. Уходя в армию, он был здоров, но в новых стрессовых и климатических условиях, при, мягко говоря, некачественном питании, повышенной физической нагрузке и несвоевременном обращении бойцов в медсанчасть по поводу своего здоровья, организм у некоторых парней дает сбой. И возникают такие страшные и тяжелые заболевания, - пишут отцы на форумах.

Информация обновляется.

ОФИЦИАЛЬНО

Военный Следственный отдел СК РФ по Дровянинскому гарнизону возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», по факту убийства, совершенного военнослужащим по призыву войсковой части 54160 рядовым Рамилем Шамсутдиновым. Сейчас подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается.

Стрельба в Забайкальском крае.Восемь военных погибли и двое ранены в результате устроенной военнослужащим стрельбы в Забайкалье, сообщает Минобороны

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Забайкальский стрелок, который убил 8 сослуживцев, воспитывался отцом, сотрудником МВД. Рамиль Шамсутдинов много лет состоял в школьном спецотряде для подготовки к службе в Вооруженных Силах и с детства мечтал о военной службе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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