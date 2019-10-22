2019-10-22T16:14:34+03:00
Общество

Ушла в школу и не вернулась: в Тобольске ищут пропавшую первоклассницу

Очевидцы сообщают, что недавно видели похожую девочку с желтым пакетом
Вадим Бегун
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В Тобольске пропала первоклассница. Фото - соцсети.В Тобольске пропала первоклассница. Фото - соцсети.
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В Тобольске ищут не вернувшуюся со школы первоклассницу. В настоящее время волонтеры собираются у школы №16.

По словам очевидцев, девочку, которая учится с первой смены (уроки закончились в 12.30), сначала пытались искать самостоятельно. После того, как поиски завершились неудачей, подключились полицейские.

В настоящий момент от местных жителей, которые ведут переписку в группе «Поиск Пропавших Людей г. Тобольска «Феникс», известно, что похожего подростка видела не так давно с желтым пакетом и без рюкзака в десятом микрорайоне.

Пропавшая первоклассница одета в синюю куртку «Адидас» и бледно-розовый снуд, при ней имеется ярко-красный рюкзак. Телефон она оставила дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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