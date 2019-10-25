Ради развлечения: в Тобольске задержаны подростки, обстрелявшие автобусы

СЕГОДНЯ 08:42 2019-10-25T08:42:43+03:00

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В Тобольске пойманы подростки, которые повреждали городские автобусы. Они стреляли по окнам из пневматического пистолета.

По сообщению пресс-службы управления МВД по Тюменской области, накануне, 24 октября, утром в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Полонского неизвестный повредил окно автобуса, следовавшего по маршруту №1. Примерно через полчаса в отдел полиции поступило еще одно сообщение о повреждении окна транспортного средства – уже на улице Семена Ремезова.

– Лица, причастные к противоправным деяниям, были задержаны в этот же день. Ими оказались два 15-летних подростка, их доставили в отдел полиции. По предварительным данным, молодые люди стреляли по окнам автобусов из пневматического пистолета. В настоящее время оружие изъято, – сообщили в ведомстве.

Там дополнили, что подростки стреляли в транспорт ради развлечения. За подобные шалости к ответу призовут их родителей. А пока полицейские устанавливают причастность несовершеннолетних к другим подобным правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU