Африка + Алтай: как живет в Тюмени необычная пара, на которую оборачиваются прохожие

Она российская девушка родом из Республики Алтай. Он иностранец из Ганы. Их объединила Тюмень, куда оба приехали учиться, а в итоге встретили друг друга и влюбились. Сейчас Наталья и Эдем Вонди женаты и растят малыша Алана-Джонсона, попутно заканчивая Тюменский индустриальный университет. Но еще недавно родные и друзья пророчили им расставание, не веря в то, что те могут быть вместе.

ЗНАКОМСТВО

Колоритная пара познакомилась в апреле 2014 года на студенческом мероприятии. У них на тот момент были общие знакомые по университету, но лично ребята не встречались. Наташа была первокурсницей, а Эдем ходил на подготовительные курсы – изучал русский. Эдем приехал в Тюмень в октябре 2013 года и практически не знал языка.

- Мы были на мероприятии с друзьями. Девушек тоже было много. Когда начались танцы, друг говорит мне – пригласи потанцевать Наташу. Я подумал – неплохая идея – и пригласил, - рассказал Эдем, который спустя пять лет уже отлично владеет русским.

Наташа и Эдем познакомилась в апреле 2014 года на студенческом мероприятииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По сути, волшебной истории о любви с первого взгляда не было. И даже той песни, с которой все началось, ребята не помнят. Зато помнят о своем первом свидании.

- Все было очень просто и банально, - рассмеялась Наташа. - После танцев мы добавили друг друга в социальных сетях и начали общаться. На первое свидание Эдем пригласил меня в кино на русский фильм. И это было смешно. Ведь он тогда еще не понимал, о чем там говорят.

- Ну я же учил язык, поэтому решил заодно и попрактиковаться. Кое-что даже понял, но не особо, – перебил Наташу Эдем.

Молодая пара продолжила и дальше встречаться. Вместе они делали домашние задания, Наташа помогала Эдему учить язык. Как влюбились, ребята и не заметили.

РЕАКЦИЯ РОДНЫХ

До брака все были настроены скептично.

- Сомнения были - Эдем уедет, тебя оставит. Но после свадьбы родные успокоились – куда деваться, все по закону, - поделился Эдем.

Да и его родственники тоже переживали. Мама Эдема, которая увидела Наташу только на свадьбе, а до этого общалась по видеосвязи, конечно, хотела, чтобы он выбрал себе жену на Родине и жил в Африке. Но выбор сына оспаривать не стала. Так что спустя почти два года отношений, зимой, Эдем сделал любимой девушке предложение. А летом 2018 года у них родился малыш, которого назвали Алан-Джонсон. Свадьбу же ребята сыграли спустя год – летом 2019.

БРАК ПО ЗАКОНУ

Выходить замуж за иностранца непросто. Документов пришлось собирать много и до свадьбы, и после. Чтобы получить разрешение на брак, Эдему, например, пришлось заказывать в консульстве справку.

Свадьбу ребята сыграли летом 2019 годаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Чтобы получить разрешение на брак, мне надо было доказать, что у меня нет жены в Гане. Так что долго ждали справку из консульства, - сообщил парень.

- Бумажная волокита всегда нелегкая, но мы справились, - добавила Наташа.

Свадьбу молодые отпраздновали в Тюмени с двойными традициями. Сначала по национальным алтайским обычаям, а потом с благословлением пастора. Не обошлось и без банкета, куда были приглашены друзья по вузу. Были и товарищи Эдема из Ганы, их тут, как оказалось, учится много. У Наташи с Алтая смогли приехать только близкие родственники, а у Эдема из Ганы - лишь мама Вероника.

На свадьбе были товарищи Эдема из Ганы, их тут, как оказалось, учится многоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

КУРС НА АЛТАЙ

После свадьбы семья Вонди поехала на Родину к Наташе – в Республику Алтай.

- Так получилось, что раз у него приехала мама, мы решили поехать к нам туда, показать, как и что, познакомить с родственниками. Языковой барьер был, но ничего познакомились, пообщались, - улыбнулась Наташа.

- Когда выезжаешь из Тюмени и дальше за Новосибирск, ощущаешь разницу. Там очень красиво, чистый воздух, реки чистые, красивая природа. И люди там добрые, не замороченные. Здесь в Тюмени движения много, а там все спокойнее. Минус в том, что там сложно найти работу, кроме, разве что, сферы туризма, - поделился впечатлениями от поездки Эдем.

По словам ребят, маме Эдема тоже очень понравилось в Тюмени, и на Алтае. Но если в Тюмени к темнокожим иностранцам уже привыкли и никак не реагируют, то алтайцы не могли скрыть удивление. А уж малыша Алана-Джонсона замечают везде.

- На него реагируют, что он такой кудрявый. Тем более, он всем всегда улыбается, вот люди и умиляются, - говорят гордые родители.

Из Ганы на свадьбу смогла приехать только мама Эдема ВероникаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ

Поскольку и Наташа, и Эдем заканчивают университет (этот год последний – впереди экзамены и диссертации), то карьеру им предстоит делать в «нефтянке». Наташа будет по образованию геологом, а Эдем, который уже получил одну специальность – бурильщик, учится по второй, связанной с транспортировкой нефти.

- Когда закончим, надеемся, что появиться возможность работать в нефтяной компании, - рассказал о планах Эдем.

Кстати, парень приехал в Россию учится в вузе по специальной программе и в Тюмень попал по распределению. Эта программа подразумевает возвращение в Африку, но, по словам Эдема, сейчас есть возможность избежать этого, тем более, что он планирует остаться в России навсегда.

После свадьбы семья Вонди поехала на Родину к Наташе – в Республику АлтайФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мы хотим жить в Тюмени. Город очень хороший, понравился нам обоим, - отметила Наташа.

Пока у Эдема есть разрешение на временное проживание, потом предстоит получить вид на жительство, а уж затем гражданство.

- Так что мы даже не думаем об этом. Главное, чтоб не депортировали, - переживают ребята.

- В Тюмени у нас нет рядом бабушки, поддержки никакой. Бывает сложно. Приходится практически посменно учиться, по очереди. Кто-то из преподавателей понимает наши трудности, но не все, - добавила молодая семья.

Еще в планах у семьи Вонди – съездить на родину Эдема, познакомиться с другими родственниками, кроме мамы, с друзьями, культурой. Но когда это случится, они точно сказать не могут. Слишком много дел – закончить учебу, найти работу и воспитывать сына.