2019-10-24T10:11:03+03:00
Происшествия

В Тобольске обстреляли автобус с пассажирами

Очевидцы говорят, что по ним палили из пневматики
Лидия Шумкова
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Очевидцы из Тобольска считают, что в стекло автобуса стреляли прицельно из пневматики. Фото с сайта Pixabay.comОчевидцы из Тобольска считают, что в стекло автобуса стреляли прицельно из пневматики. Фото с сайта Pixabay.com
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В Тобольске сегодня утром неизвестные повредили автобус, шедший по маршруту №1. Как сообщили очевидцы, транспорт обстреляли на улице Полонского из дома №7а в 7а микрорайоне. Пассажиров было мало, поскольку автобус успел проехать только одну остановку после конечной.

СО СЛОВ ОЧЕВИДЦЕВ

По информации Анны Щербининой, которая и стала очевидцем происшествия, стреляли прицельно из пневматики в стекло, возле которого стояла неизвестная женщина. Остальные пассажиры, включая Анну, сидели.

- Буквально отъехали несколько метров от пешеходного перехода, как раздался громкий хлопок, от которого все вздрогнули, а за ним второй, - подчеркнула очевидица.

По ее словам, стрелку не удалось насквозь пробить стекло – оно лишь пошло паутинкой и мозаикой.

- Кондуктор потребовал от водителя, чтобы он остановился и вызвал полицию. Пассажиры закричали, чтобы открыли двери, не оставаться же нам «на линии огня». Нас выпустили. Автобус стоял на средней полосе. Транспорт, едущий по первой полосе, нас пропустил. Все правила были нарушены. Но в экстремальной ситуации иначе нельзя, - передает слова Анны «Тобольская правда».

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе городской полиции сообщили, что сообщение о повреждении автобуса при движении поступило в дежурную часть в 8.36 поступило. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к противоправному деянию, - уточнили в пресс-службе.

Подтверждения, что это была именно стрельба, пока нет.

КСТАТИ

В Тюмени 14 октября неизвестные разбили стекло в одном из автобусов. Пассажиры общественного транспорта решили, что в них стреляют и вызвали полицейских. Причиной разбитого стекла мог быть камень, который полицейские нашли в салоне.

А 22 октября, также в Тюмени, молодые люди закидали камнями автобус, который следовал маршрутом №2, разбив при этом окно. В этот момент в общественном транспорте находились пассажиры, и только чудом никто не пострадал.

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По факту случившегося полиция проводит проверку (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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