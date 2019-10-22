Пора «переобуваться»: когда и где в Тюмени менять летнюю резину на зимнюю в 2019 году

С наступлением октября жители Тюмени начали активно переобувать свой автотранспорт. Тем, кто до сих пор не сменил летнюю резину на зимнюю стоит поторопиться, потому что в ближайшее время в Тюмени и области ожидаются заморозки. «Комсомолка» поможет разобраться, где и за сколько можно поменять летнюю резину на зимнюю в Тюмени в 2019 году и что будет, если этого вовремя не сделать.

ЧТО ГОВОРЯТ СИНОПТИКИ

По прогнозам тюменского гидрометцентра, температура ночью упадет до +1 градуса. На протяжении недели ожидается небольшое количество осадков в виде дождя и мокрого снега.

В российском законодательстве не указаны точные даты замены резины, но в пункте 5.5 Приложения 8 к техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" сказано: «Запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август). В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств категорий M1 и N1, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими требованиям пункта 5.6.3 настоящего приложения. Зимние шины устанавливаются на всех колесах указанных транспортных средств».

На протяжении всей недели ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Фото Виктории Захаровой

Из этого следует, что автолюбителям запрещается использовать шипованную резину в летние месяцы, закон распространяется на все транспортные средства. А вот в декабре, январе и феврале можно ездить на резине и с шипами, и без, главное, чтобы шины имели маркировку "М+S", "M&S" или "M S". Такие маркировки, при переводе с английского, означают «грязь – mud» и «снег – snow», такие шины имеют лучшее сцепление и тяговое усилие, чем летние.

ЧТО ГОВОРЯТ РАБОТНИКИ СТО

Работники шиномонтажных сервисов рекомендуют менять резину, как только средняя температура упадет до +5 С°. В случае несвоевременной замены резина может быстро истончиться и потерять сцепление с дорогой, что может привести к аварийной ситуации.

В Тюмени работают более 500 организаций, которые занимаются шиномонтажном. Средняя цена за замену резины составляет 1500-2000 рублей за четыре колеса. Цены варьируются в зависимости от местоположения сервиса, качества используемого оборудования и диаметра диска. Следует помнить о том, что цены указаны только за замену резины, сами шины в стоимость не входят. Хорошей зимней резиной можно считать ту, у которой глубина протектора не меньше 4 мм; имеется маркировка в виде снежинки; без расслоений, порезов и повреждений; с цельными дисками.

Работники шиномонтажа рекомендуют менять резину, когда средняя температура держится на уровне +5 градусов. Фото Виктории Захаровой

ЧТО ГОВОРЯТ В ГИБДД

Подготовить свое авто к зиме рекомендуют и сотрудники Тюменской Госавтоинспекции. По словам начальник отдела пропаганды УГИБДД области Анжелы Борисовой, в регионе патрульные автомобили переобули на зимнюю резину заблаговременно, неделю и более назад.

- Сотрудники ДПС в рамках традиционных проверок, видя, что тот или иной водитель еще не сменил на машине летнюю резину, проводят разъяснительную работу. Объясняют, почему это нужно сделать и не тянуть с этим, - пояснила Анжела Борисова.

На всех патрульных автомобилях ДПС, выезжающих на дежурство, уже установлена зимняя резина. Фото vk.com/gibdd72

Она добавила, что работа с водителями в этой части носит исключительно рекомендательный характер. К тому же большая часть водителей объективно оценивает меняющиеся погодные условия и не затягивает со сменой летней резины на своем автомобиле.

ЧТО ГОВОРЯТ ВОДИТЕЛИ

Сами же тюменцы тоже предпочитают не рисковать и активно штурмуют шиномонтажные мастерские. Особенно это было заметно в минувшие выходные. Около одного СТО можно было увидеть по 5-6 машин. Вместе с тем, особенных очередей не наблюдается, поскольку автосервисов в городе предостаточно, и здесь решающим становится вопрос – цены и качества.

Кстати, о стоимости и востребованности шиномонтажных работ автовладельцы тоже не забывают пошутить. В социальных сетях можно встретить немало мемов на этот счет.

В популярных городских пабликах гуляет немало мемов о стоимости шиномонтажных работ. Фото из соцсетей