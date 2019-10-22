«Сама или помогли?»: в студии у Малахова разбирались в загадочной гибели тоболячки, выпавшей из окна
Историю гибели 25-летней Галины Маргановой из Тобольска обсудили минувшим вечером в студии у Андрея Малахова, в ток-шоу «Прямой эфир». Тело матери двоих детей обнаружили под окнами квартиры 3 октября 2019 года. Проблема в том, что родственники девушки обвиняют в случившемся супруга погибшей, который оказался экс-сотрудником органов внутренних дел. А ещё родственники считают, что на месте происшествия плохо сработали следователи.
Мать погибшей Галины Татьяна Марганова рассказала, что в семье постоянно случались скандалы, которые заканчивались рукоприкладством.
- Он её за волосы хватал и пытался душить, и всё это на глазах малолетних детей, - рассказывает убитая горем женщина. – В эти моменты он становился таким агрессивным! Я всегда боялась за жизнь своей дочери, знала, что в какой-то момент что-то произойдёт. Она меня даже просила, чтобы я не оставляла и её и жила с ними. Но я её не услышала.
Мать Галины обвиняет в гибели дочери зятя, но тот говорит, что жена выпала из окна сама
По словам Татьяны, Павла уволили из полиции 2,5 года назад, и он не пытался найти другую работу. Всё своё время он посвящал… алкоголю.
- Я ему говорю: Паша, ты думаешь, что ты можешь стать хроническим алкоголиком? Он меня не слышал. Обещал, что больше не будет, но нет… не смог, - рассказывает Татьяна.
В последний раз голос дочери женщина слышала за несколько часов до её гибели. Галина позвонила матери в пол-одиннадцатого утра – они должны были вместе поехать по делам. Однако спустя несколько часов Гали уже не было в живых.
Сам Павел Осинцев, который тоже приехал на программу, рассказал свою версию событий. По его словам, к жене он пришёл в тот злополучный день, чтобы забрать свои вещи и инструменты.
- Когда мы собирали вещи, Галя расспрашивала меня о моей личной жизни. Когда собрали, она начала выталкивать меня из квартиры, набрасываться на меня, царапаться, - рассказывает Павел. – Я её взял за шею и за плечо и прижал к стене, чтобы она успокоилась. Потом мы сели на кровать, поговорили спокойно, после чего я встал и пошёл попить воды. На кухне я услышал, что затрещала шторка и что-то сломалось. Я подошёл к окну и увидел, что оторвана школа и сломана москитная сетка. Окно открыто. Прибежал на место – она лежала на этом месте (показывает, - прим.), то есть метров 10-15 она прошла. Вызвал скорую, позвонил брату, после чего снял с себя куртку, надел её на неё и взял Галю за руку. Она ещё дышала. Приехала скорая – оказалось, всё плохо. Она умирает.
На программе собралась вся семья погибшей Галины. Фото: скриншот
По словам мужчины, выпрыгнула из окна Галя сама. На ручке окна обнаружены её отпечатки пальцев, причиной смерти стали травмы, несовместимые с жизнью после падения из окна.
Бывший муж Галины, Павел Осинцев. Фото: скриншот
ОФИЦИАЛЬНО
Реакция силовых ведомств на программу Малахова долго ждать себя не заставила. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, председатель Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата изучить уголовное дело, которое расследуют в СУ СК РФ по Тюменской области. Он попросил затребовать материалы уголовного дела по факту гибели девушки в Тобольске, проверить озвученные в программе сведения и, при наличии оснований, принять процессуальное решение.
Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ.
КСТАТИ
О трагедии, которая произошла в тот злополучный день, «Комсомольская правда – Тюмень» уже писала. Мы рассказывали, что женщина выпала из окна четвертого этажа жилого дома. Несмотря на все усилия, персоналу скорой медицинской помощи Галину спасти не удалось, она скончалась в машине по пути в больницу.
В связи с гибелью женщины следователи проводили доследственную проверку. Во время неё сотрудники СКР установили причины и условия, которые могли привести к трагедии, осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Выпала из окна: Почему обвиняют полицейского. Андрей Малахов. Прямой эфир от 21.10.19.Выпала из окна: Почему обвиняют полицейского. Прямой эфир с Андреем Малаховым смотреть онлайн. Последний выпуск от 21.10.19 Подпишись на канал: https://www.youtube.com/c/Priamoiefir?sub_confirmation=1 Телепрограмма канала "Россия" "Прямой эфир" - настоящая хроника нашей жизни. Уже много лет в прайм-тайм зрители собираются в студии и у экранов своих телевизоров, чтобы узнать о проблемах, которые волнуют всех. О том, что будет обсуждать вся страна. О том, что можно увидеть только в "Прямом эфире"! Наступил новый этап в истории программы в эфире "Прямого эфира" новый ведущий Андрей Малахов! Смотрите в программе истории и расследования, полюбившиеся зрителям и ставшие визитной карточкой программы, всё то, что по-настоящему важно и интересно зрителям нашей страны. Чтобы принять участие в программе, задать вопрос и высказать свое мнение, звоните по телефону 8 (499) 653-65-55 или пишите на info@amefir.tv Архив выпусков программы 2011: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvsQDCWG9PUlVOucj_Ruh_eN 2012: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvtERl6KlWO1UY9YSAapODNm 2013: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvucZ0sN-9G9Ia2AZ8RtCrnJ 2014: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvvcqW9jRxnyv5_xzdvM63Qp 2015: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvsLoVfmBcLEjwKtXe3538H6 2016: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvvIBUzjP2hg8yXvKqNFeYwP 2017: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvuhRwVILCgkzEUWhjJzfBhN 2018: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvuHL5V-rMAylKOJmv3N0rYC 2019: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvt86oaHaoi5420QRCcaT1oh Лучшие моменты: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvsXUCQn9qAPo9dXlzaDh3dV
ИСТОЧНИК KP.RU