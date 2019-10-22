«Сама или помогли?»: в студии у Малахова разбирались в загадочной гибели тоболячки, выпавшей из окна

Историю гибели 25-летней Галины Маргановой из Тобольска обсудили минувшим вечером в студии у Андрея Малахова, в ток-шоу «Прямой эфир». Тело матери двоих детей обнаружили под окнами квартиры 3 октября 2019 года. Проблема в том, что родственники девушки обвиняют в случившемся супруга погибшей, который оказался экс-сотрудником органов внутренних дел. А ещё родственники считают, что на месте происшествия плохо сработали следователи.

Мать погибшей Галины Татьяна Марганова рассказала, что в семье постоянно случались скандалы, которые заканчивались рукоприкладством.

- Он её за волосы хватал и пытался душить, и всё это на глазах малолетних детей, - рассказывает убитая горем женщина. – В эти моменты он становился таким агрессивным! Я всегда боялась за жизнь своей дочери, знала, что в какой-то момент что-то произойдёт. Она меня даже просила, чтобы я не оставляла и её и жила с ними. Но я её не услышала.

Мать Галины обвиняет в гибели дочери зятя, но тот говорит, что жена выпала из окна сама

По словам Татьяны, Павла уволили из полиции 2,5 года назад, и он не пытался найти другую работу. Всё своё время он посвящал… алкоголю.

- Я ему говорю: Паша, ты думаешь, что ты можешь стать хроническим алкоголиком? Он меня не слышал. Обещал, что больше не будет, но нет… не смог, - рассказывает Татьяна.

В последний раз голос дочери женщина слышала за несколько часов до её гибели. Галина позвонила матери в пол-одиннадцатого утра – они должны были вместе поехать по делам. Однако спустя несколько часов Гали уже не было в живых.

Сам Павел Осинцев, который тоже приехал на программу, рассказал свою версию событий. По его словам, к жене он пришёл в тот злополучный день, чтобы забрать свои вещи и инструменты.

- Когда мы собирали вещи, Галя расспрашивала меня о моей личной жизни. Когда собрали, она начала выталкивать меня из квартиры, набрасываться на меня, царапаться, - рассказывает Павел. – Я её взял за шею и за плечо и прижал к стене, чтобы она успокоилась. Потом мы сели на кровать, поговорили спокойно, после чего я встал и пошёл попить воды. На кухне я услышал, что затрещала шторка и что-то сломалось. Я подошёл к окну и увидел, что оторвана школа и сломана москитная сетка. Окно открыто. Прибежал на место – она лежала на этом месте (показывает, - прим.), то есть метров 10-15 она прошла. Вызвал скорую, позвонил брату, после чего снял с себя куртку, надел её на неё и взял Галю за руку. Она ещё дышала. Приехала скорая – оказалось, всё плохо. Она умирает.

На программе собралась вся семья погибшей Галины. Фото: скриншот

По словам мужчины, выпрыгнула из окна Галя сама. На ручке окна обнаружены её отпечатки пальцев, причиной смерти стали травмы, несовместимые с жизнью после падения из окна.

Бывший муж Галины, Павел Осинцев. Фото: скриншот

ОФИЦИАЛЬНО

Реакция силовых ведомств на программу Малахова долго ждать себя не заставила. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, председатель Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата изучить уголовное дело, которое расследуют в СУ СК РФ по Тюменской области. Он попросил затребовать материалы уголовного дела по факту гибели девушки в Тобольске, проверить озвученные в программе сведения и, при наличии оснований, принять процессуальное решение.

Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

КСТАТИ

О трагедии, которая произошла в тот злополучный день, «Комсомольская правда – Тюмень» уже писала. Мы рассказывали, что женщина выпала из окна четвертого этажа жилого дома. Несмотря на все усилия, персоналу скорой медицинской помощи Галину спасти не удалось, она скончалась в машине по пути в больницу.

В связи с гибелью женщины следователи проводили доследственную проверку. Во время неё сотрудники СКР установили причины и условия, которые могли привести к трагедии, осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу.