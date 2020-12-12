#Всегохорошего2020: в Тюмени стартует проект в честь уходящего 2020 года Фото: pixabay.com

В Тюмение стартует проект, посвященный уходящему году #всегохорошего2020. До Нового года пройдет девять акций в режиме онлайн и офлайн. Горожане могут рассказать об уроках, которые они извлекли в 2020 году, и вспомнить яркие события. Это будет своеобразным подведением итогов и позволит спланировать следующий год, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

На сайте одного из операторов связи все желающие могут рассказать свою историю, связанную с уходящим годом, или оставить пожелание, также можно поделится историями, интересным опытом. Сообщения транслируются на сайте и создают ленту позитивных впечатлений от жителей.

Также в проекте #всегохорошего2020 жители разобьют посуду, сожгут плохие воспоминания и смогут увидеть свои праздничные поздравления на билбордах. Отвлечься от негативных эмоций можно будет в разделе «20 уроков 20 года».

Отметим, что горожане еще успевают принять участие и в конкурсе новогодних открыток, который продлится до 23 декабря. Пять лучших открыток распечатают и разместят в молодежных общественных пространствах и в кафе.

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