Сестра жестоко убитой тюменской девочки Насти Муравьевой решила помогать детям

Сестра Настеньки настроена решительно Фото: Архив "КП"

История о тюменской малышке Насте Муравьевой отозвалась тяжестью в сердце не только у жителей Тюмени, но и у всей страны. Память об этой трагедии все еще свежа, а чувство скорби не погасает до сих пор. Особенно тяжело пришлось семье малышки, в частности ее сестре, которая с самого начала принимала активное участие в поисках своей младшей сестренки. К сожалению, долгие искания девочки не увенчались успехом: Настю нашли мертвой, завернутой в пакет и выброшенной возле местного озера. В честь памяти девочки ее сестра Татьяна намерена вести просветительскую работу с детьми с целью не допустить повторения трагической истории. Информацию об этом подтвердили в Гуманитарном Добровольческом Корпусе по Тюменской области.

- У нас был диалог Татьяной. Она будет заниматься пропагандой среди школ, направленной на недопущение трагических ситуаций. Будет объяснять детям, как правильно себя вести при встрече с такими взрослыми, а также проводить просветительскую работу с родителями, - прокомментировал региональный координатор Гуманитарного Добровольческого Корпуса по Тюменской области Владислав Шевельдин.

Тюменский добровольческий отряд помогает находить потерянных детей Фото: Гуманитарный Добровольческий Корпус "Вконтакте" Фото: соцсети

Гуманитарный Добровольческий Корпус – негосударственное общественное объединение, которое занимается помощью пострадавшим, а также способствует развитию гуманных добрососедских отношений. Татьяна Муравьева стала частью этого движения с той целью, чтобы не допустить трагедии, постигшей ее младшую сестру. Женщина также планирует помогать поисковикам находить потерянных детей.

По словам координатора Владислава Шевельдина, вся работа с детьми будет вестись строго под контролем Департамента образования по Тюменской области. Он отметил, что будут составлены методические материалы, которые обязательно должны пройти проверку и получить одобрение департамента, только тогда методички будут введены в работу.

Напомним, что 8-летняя Настенька пропала 30 июня. Долгое время ее искали спецслужбы, поисковики, в числе которых самого начала была сестра девочки, а также просто неравнодушные люди. Останки малышки нашли 19 августа на берегу озера Оброчное, всего в двух километрах от ее места жительства. Позже удалось поймать тюменца Виталия Бережного, причастного к убийству девочки. На допросе он сознался в совершенном преступлении.

Также тюменца подозревают в причастности к похожему преступлению десятилетней давности. В то время в Нягани пропала 12-летняя девочка Настя Трегубова, тело которой поисковики обнаружили со следами удушения и изнасилования, прямо как в случае с малышкой из Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что сестра убитой малышки Татьяна Муравьева занялась организацией похорон, в то время как остальные члены семьи мало принимали участие в этом вопросе. Тогда все расходы, связанные с похоронами малышки и ее дяди, внезапно умершего в след за девочкой, взял на себя руководитель «Ритуальной похоронной компании» Алексей Афанасьев.

Похороны прошли 28 августа в зале Областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Ещё до начала прощания возле здания собрались неравнодушные горожане. Сама церемония проходила больше часа. Многие люди плакали, большинство осталось до конца прощания. Настю похоронили в белом закрытом гробу.

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