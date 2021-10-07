Обвиняемый в убийстве 8-летней Насти Муравьевой в Тюмени пробудет в СИЗО до 1 декабря. Фото - Тюменский областной суд.

Обвиняемый в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой Виталий Бережной пробудет в следственном изоляторе как минимум до 1 декабря. Такое решение принял Тюменский районный суд.

Напомним, что ранее Ленинский районный суд Тюмени по ходатайству следователя по особо важным делам Главка СК Евгения Карчевского арестовал 40-летнего мужчину. Он уже провел в СИЗО два месяца. Судебное следствие по этому уголовному делу проходит в закрытом режиме потому, что потерпевшая девочка несовершеннолетняя.

Фото - Тюменский областной суд.

– Как стало известно из материалов предварительного расследования, ранее он проживал в Сургуте и даже служил в правоохранительных органах. Потом уволился и несколько лет назад переехал в Тюмень, где работал мебельщиком, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Напомним, что 8-летняя Настенька пропала 30 июня. Ее останки нашли 19 августа на берегу озера Оброчное, всего в двух километрах от ее места жительства.

Для расследования нашумевшего на всю Россию убийства в Тюмень выезжала следственная бригада из СК РФ. Они вместе с местными спецами провели масштабные обыски в квартире подозреваемого и нашли ряд вещественных доказательств, которые косвенно подтверждают причастность Бережного к убийству ребенка. Отметим, что подозреваемый сознался в совершенном преступлении.

Кстати, тюменца подозревают в причастности к похожему преступлению десятилетней давности. В то время в Нягани пропала 12-летняя девочка Настя Трегубова, тело которой поисковики обнаружили со следами удушения и изнасилования, прямо как в случае с малышкой из Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что родителей убитой и изнасилованной школьницы Насти Муравьевой хотят лишить родительских прав. Настя жила вместе с братом-близнецом и двумя старшими сестрами вместе с папой и бабушкой, а мама бросила семью и уехала восвояси. Правда, в шоу «Прямой эфир» Сергей Муравьев признался, что убитая девочка ему неродная.

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