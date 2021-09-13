Убийцу Насти Муравьевой проверят на причастность к делу о пропаже 12-летней девочки из Нягани

Сейчас по решению тюменского суда Виталий Бережной находится в СИЗО Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Тюменца Виталия Бережного, жестоко расправившегося с восьмилетней школьницей Настей Муравьевой, подозревают в причастности к похожему преступлению десятилетней давности. В то время в Нягани пропала 12-летняя девочка Настя Трегубова, тело которой поисковики обнаружили со следами удушения и изнасилования, прямо как в случае с малышкой из Тюмени. Тогда Бережного уже проверяли, но он работал в Министерстве внутренних дел, что вполне могло сыграть решающую роль. Сейчас проверка возобновилась.

- Данного гражданина действительно проверяют по этому уголовному делу. Сейчас проводятся следственные действия и проверяется версия на его причастность к преступлению в Нягани, - прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета по ХМАО-Югре. В Тюменском областном суде комментировать ситуацию отказались.

12-летняя Настя Трегубова пропала весной 2011-го года по дороге из школы в Нягани. Через несколько дней поисковые группы нашли тело Настеньки со следами удушения и насилия. Мама школьницы выяснила, что перед пропажей дочь переписывалась с мужчиной, и сообщила об этом полицейским. Главным подозреваемым стал дворник Алексей Белов, который на допросе в МВД сознался в преступлении и уточнил, что злоумышленников было трое. Однако уже в Следственном комитете мужчина отказался от показаний - в том числе и о сообщниках, ссылаясь на то, что в МВД испугался, что его убьют.

Понимая, что теоретически правоохранители могут скрыть улики, руководители силовых структур проверили и своих подопечных на причастность к убийству девочки. Под опрос в МВД и проверку на полиграфе попал Виталий Бережной. К нему присматривались особенно внимательно, ведь именно на период расследования мужчина начал активно употреблять алкогольные напитки. Кстати, тюменскую школьницу Бережной убил в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре Бережного и вовсе попросили написать заявление об уходе, ссылаясь на его непрерывные запои. Позже мужчина сменил род деятельности и в 2015 году переехал в Тюмень. Дело об убийстве школьницы из Нягани так и осталось нераскрытым, об этом сообщило интернет-издание «Baza».

В Тюмени Виталий Бережной снимал квартиру в районе Лесобазы, который уже прослыл для местных жителей криминальным. В доме по соседству со своей неблагополучной семьей жила восьмилетняя школьница Настенька Муравьева, которая нередко ходила ловить бесплатный Wi-Fi в дом, где проживал бывший сотрудник силовых структур. Но однажды такой поход стал для малышки последним: Бережной заманил девочку в квартиру, изнасиловал, а после убил, спрятав тело в полиэтиленовые мешки и коробку из-под мебели, которую еще долго хранил в своем холодильнике.

Дом. в котором проживал убийца Насти Муравьевой Фото: Вадим Бегун

Избавиться от трупа убийца решил 17 августа, спустя полтора месяца после безнадежных поисков Насти: школьница пропала 30 июня. Мужчина унес тело в камыши на берег Оброчного озера, в двух километрах от дома девочки. Там его нашли сотрудники местной заправки 19 августа. Задержать преступника удалось только 25 августа: Бережной признался, что изнасиловал и убил малышку, предварительно связав ее руки электрическим проводом и заклеив рот скотчем.

Тело тюменской малышки нашли в камышах возле озера Оброчное Фото: Вадим Бегун

О 40-летнем уроженце города Нягани ХМАО-Югры Виталии Бережном известно немного. Он окончил школу № 3 в городе Сургуте в 1998 году, в начале нулевых служил в Асбесте. Более трех лет, в 2008 – 2011 годах, мужчина проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, в Тюмень переехал в 2015 году, где работал мастером на мебельной фабрике ИП Петелиной.

Сейчас по решению тюменского суда Виталий Бережной находится в СИЗО Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Сейчас мужчина задержан по статье «Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием». Преступник будет два месяца ждать суда в СИЗО. Так постановил Ленинский районный суд города Тюмени сегодня, 27 августа. Бережного обвиняют в убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с похищением человека, а также за сокрытие преступления и изнасилование малышки. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что убийца восьмилетней Насти Муравьевой ответит по всей строгости закона.

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