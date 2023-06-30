В Тюменской области сняли режим повышенной готовности из-за COVID-19

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 в Тюменской области отменен с 30 июня 2023 года. Он действовал в регионе на протяжении 1 200 дней. Как жили все это время тюменцы, какие ограничения действовали и новые приобретенные привычки.

Все началось с эвакуированных из Уханя россиян. Они прибыли 5 февраля 2020 года. Два воздушных борта приземлились утром из города, где свирепствовала болезнь. Потенциально опасный вирус еще не изучен, нет вакцины, все в панике и переживают. Два гражданских борта ИЛ-76 привезли в областную столицу порядка 300 человек. Рейс был организован силами ФСБ и Кремля по личной договоренности с губернатором Тюменской области Александром Моором.

Эвакуированных из Китая туристов селили в лечебно-реабилитационный центр Gradcenter, расположенный в 28 километрах от Тюмени по Ялуторовскому тракту. Здесь для них были созданы условия для комфортного пребывания и эффективной реабилитации, а также по оказанию специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по многим направлениям. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что эвакуированные россияне здоровы. Туристы находились на карантине 14 дней и более, им было нельзя контактировать с родными и близкими.

По результатам исследования первых анализов граждан, вывезенных из очага коронавируса – китайского города Ухань и провинции Хубэй в Тюмень, ни у одного из них не было обнаружено признаков смертельно опасной инфекции. Люди бастовали и были крайне недовольны. Однако они не понимали, что скоро страшный вирус унесет тысячи жизней.

Первый зараженный: начало пандемии

Формально первой стала китайская студентка, которая еще в январе вернулась в Тюмень после каникул на Родине и угодила в больницу с подозрительными симптомами. Девушку быстро вылечили, а жизнь в Тюмени вернулась в обычное русло. Однако уже в марте информация о заболевших с коронавирусом всколыхнула общественность. Число зараженных росло стремительной скоростью.

Вторым пациентом стал житель Тюменской области, он путешествовал по Швейцарии и на островах Карибского бассейна. Мужчину перевели в реанимацию, он некоторое время был подключен к аппарату ИВЛ.

На следующий день после выявления коронавируса в Тюмени главный вуз города — ТюмГУ — отпустил студентов по домам. Однако школьники продолжали ходить на занятия. Университет закрыли перед зимней сессией. Вслед за ТюмГУ на дистанционное обучение ушли и другие тюменские вузы. Родители стали беспокоиться, паника нарастала. Колледжи все еще работали, а власти хотели оттянуть карантин, хотя в Китае уже все сидели по домам.

Первые отмены мероприятий и ограничения

В первый месяц пандемии в Тюменской области отменили десятки концертов, мероприятий и спектаклей. Под угрозой оказались «Тотальный диктант» и «Крымская весна». В апреле медицинские учреждения закрыли свои двери, посещения пациентов запретили, ввели строгий карантин и ограничения. Двери филармоний, театров и дворцов культуры закрылись на неопределенное время.

17 марта губернатор Тюменской области Александр Моор выступил перед жителями региона и впервые упомянул о режиме повышенной готовности. Он отправил школьников и учащихся колледжей и техникумов на домашнее обучение, отменил массовые мероприятия численностью более 50 человек, закрыл государственные музеи и театры, также велел тюменцам соблюдать карантин, особенно тем, кто только вернулся из-за границы.

С 26 марта в Тюменской области ввели карантин для пожилых людей. Врачи выяснили, что от опасного вируса чаще страдают и умирают именно пенсионеры с ослабленным иммунитетом. Им запретили встречаться с родными, выходить из дома и ездить на общественном транспорте без маски. А чтобы пожилые люди соблюдали ограничения, людям заблокировали транспортные карты.

Вслед за выступлением президента России Владимира Путина с 26 марта двери закрыли ТРЦ и заведения общепита, а также кинотеатры. Бизнес оказался в очень сложном положении. Росли убытки, а людям не на что было платить заработную плату.

Режим самоизоляции

С 3 апреля в Тюменской области объявили режим полной самоизоляции. Города патрулировали люди в оранжевых жилетах, штрафы для безмасочников. А работодателям власти рекомендовали перевести сотрудников на дистанционный формат работы по возможности.

11 апреля в регионе скончался первый пациент, которому диагностировали коронавирус. Это была женщина, которая прилетела из Москвы, кроме вируса она страдала от сердечно-сосудистых заболеваний. Число заболевших и погибших росло. Несмотря на рост количества зараженных, люди быстро устали от карантина. Многие стали выходить на улицу, гулять, некоторые не носили маски и не соблюдали дистанцию.

Возвращение в прежнее русло: QR-коды и меры безопасности

В Тюменской области отменили дистанционное обучение в школах и ссузах. К обычному формату дети 5-11 классов и студенты колледжей вернулись с 22 февраля 2021 года. Соответствующее заявление сделал замгубернатора региона, директор департамента образования и науки Алексей Райдер. Однако занятия велись с соблюдением профилактических мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором. Для обработки рук в школах, средних и высших учебных заведениях были установлены антисептики, обеспечена бесконтактная термометрия, соблюдение масочного режима и социальной дистанции, проветривание учебных аудиторий во время перерывов.

Появилась первая вакцина в регионе. Людей начали прививать, власти документально заставляли людей, которые находятся в зоне риска делать прививку. Сначала был всплеск вакцинации, однако позже все утихло, люди привыкли к смертям и заболевшим, перестали бояться вируса.

Обстановка с болезнью стабилизировалась, в регионе стали понемногу открывать заведения общепита и общественные места: театры, кинотеатры и ночные клубы.

В конце 2021 года Россию захлестнула новая волна коронавируса. Вакцинация не помогала, власти задумались о QR-системы. Параллельно в регионе действовал еще с 2020 года режим повышенной готовности. С 15 ноября 2021 года для посещения развлекательных учреждений жителям Тюменской области нужно было иметь QR-код, либо сертификат о вакцинации или справку переболевшего коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Ужесточены и другие ограничения в рамках режима повышенной готовности.

Вместо кода можно было использовать справку о вакцинации (за последний год), либо справку переболевшего коронавирусом (за последние полгода). Для подтверждения данных также необходимо было предъявлять паспорт.

Продолжали действовать ограничения для предпринимателей в сфере развлекательных мероприятий и общепита. Им было запрещено оказывать услуги с 24:00 до 06:00. С 25 октября несовершеннолетним запретили посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей.

Все закончилось, но тревога осталась

В Тюменской области 2022 год прошел напряженно в связи с коронавирусом. Число заболевших то падало, но росло. Все стабилизировалось ближе к осени прошлого года. На сегодняшний день смертность от COVID-19 почти нулевая. Есть пациенты, которым нужна помощь врачей, но это количество незначительное, как при простуде, переломе руки или ноги.