В Тюмени на 15 тысяч оштрафуют водителей автобусов за езду без масок. Фото - pixabay.com.

В Тюмени оштрафуют водителей автобусов за езду без масок. Специалисты Роспотребнадзора «поймали» 22 нарушителя.

По информации ведомства, за ноябрь 2020 года на 127 из 470 проверенных предприятиях региона выявлены нарушения соблюдения правил эпидбезопасности. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо отметила, что контроль усилен за бизнесменами, которые оказывают услуги общественного питания и проводят зрелищно-развлекательные мероприятия. В отношении них составлено 39 протоколов о временном приостановлении деятельности.

– За последнюю неделю ноября зафиксировали 22 случая работы водителей пассажирских автобусов без масок. Они будут оштрафованы как физлица. Сумма штрафа составит от 15 тысяч рублей, – рассказала Шарухо.

Глава ведомства также напомнила, что 22 октября 2020 года Верховный суд России решил, что потребителю без медицинской маски могут отказать в приобретении товаров и услуг.