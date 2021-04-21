Тюменцам привезли еще 26 тысяч доз вакцины от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменскую область поступило еще 26 100 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». На сегодня общее число поступившей в регион вакцины «Спутник V» – 135 167 доз.

– Вакцинировано 100 713 человек. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 54 093 жителя области. Вакциной «ЭпиВакКорона» из первой массовой партии первым туром привито 1 119 человек. Помимо этого, данным препаратом в регионе уже привито 500 человек, участвовавших в исследованиях вакцины, – рассказали в оперативном штабе региона.

Врачи просят всех записываться на вакцинацию только в одну поликлинику, желательно по месту прикрепления и одним из трех способов: на федеральном портале госуслуг, по номеру горячей линии 122 или в поликлинике.