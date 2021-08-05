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Здоровье5 августа 2021 8:34

В Тюмени переносят операции из-за роста заболеваемости коронавирусом

Исключение составляют состояния, которые не могут быть отсрочены на неопределенное время
Сергей Швецов
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В Тюмени переносят операции из-за роста заболеваемости коронавирусом.

В Тюмени переносят операции из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области до 14 августа из-за роста заболеваемости коронавирусом продлили ограничения на оказание профилактической и плановой медицинской помощи. Поэтому на более поздний срок переносятся плановые госпитализации и проведение операций, за исключением состояний, которые нельзя отсрочить, например кардиология, онкология и прочие.

– Ограничения вводятся с учетом эпидемиологической ситуации в регионе, а также для обеспечения доступности медицинской помощи и перераспределения медицинского персонала. Ориентир на выездную форму работы медиков приводит к сокращению доступности и увеличению сроков оказания помощи, – пояснили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Так, на время приостанавливается оказание профилактической помощи в условиях поликлиник: медицинские осмотры и диспансеризация. Также приостанавливаются плановые приемы узких специалистов в амбулаторном звене.