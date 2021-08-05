В Тюмени переносят операции из-за роста заболеваемости коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области до 14 августа из-за роста заболеваемости коронавирусом продлили ограничения на оказание профилактической и плановой медицинской помощи. Поэтому на более поздний срок переносятся плановые госпитализации и проведение операций, за исключением состояний, которые нельзя отсрочить, например кардиология, онкология и прочие.

– Ограничения вводятся с учетом эпидемиологической ситуации в регионе, а также для обеспечения доступности медицинской помощи и перераспределения медицинского персонала. Ориентир на выездную форму работы медиков приводит к сокращению доступности и увеличению сроков оказания помощи, – пояснили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Так, на время приостанавливается оказание профилактической помощи в условиях поликлиник: медицинские осмотры и диспансеризация. Также приостанавливаются плановые приемы узких специалистов в амбулаторном звене.