Получены результаты первых анализов граждан, эвакуированных из Уханя в Тюмень

По результатам исследования первых анализов граждан, вывезенных из очага коронавируса – китайского города Ухань и провинции Хубэй в Тюмень, ни у одного из них не обнаружено признаков смертельно опасной инфекции. Если повторные анализы дадут тот же результат, по окончании срока карантина люди будут отпущены домой, рассказала сегодня на брифинге директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

– Есть очень жесткий регламент отбора анализов, который проводится под контролем вирусологов, эпидемиологов. Все очень строго проверяется, чтобы результаты были максимально достоверными, – заявила Инна Куликова.

Анализы забираются в двух экземплярах. Одни образцы направляются на исследования в Тюменский институт краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора, вторые – в институт «Вектор» в Новосибирске.

– Из обоих исследовательских центров мы получили ответы об отрицательных результатах. Все очень рады. Надеемся, что и последующие пробы не покажут инфекции. И мы будем рады отпустить всех и пожелать счастливого пути из Тюмени, которая приютила их на эти 14 дней, – высказалась директор департамента здравоохранения.

Как сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо, поскольку все эти люди приехали из очага инфекции мы берем анализы несколько раз.

– Повторные пробы будут отбираться на 10-й и 12-й дни. И если они тоже покажут отрицательный результат, люди будут считаться абсолютно здоровыми, – сказала Галина Шарухо. Она отметила, что тесты очень точные с высоким уровнем чувствительности, что подтвердили и представители китайской стороны, которым были отправлены образцы.

Инна Куликова сообщила, что всем помещенным на карантин, кому необходимо оформить больничный лист, будут подготовлены и выданы соответствующие документы и справки, в том числе представителей сопредельных государств.

Что касается троих граждан, которых в период карантина перевели в инфекционную больницу, они чувствуют себя хорошо, подтвердила Инна Куликова.

– Один из пациентов получает дополнительное лечение, никак не связанное с профилактикой коронавируса, им занимаются терапевты. Двое других здоровы, – заверила она.

Официальные данные о результатах анализов на коронавирус / Брифинг Галины Шарухо и Инны Куликовой.

По окончании карантина в санатории «Градостроитель» будут проведены дезинфекционные мероприятия независимо от результатов анализов, сказала Галина Шарухо. Также она добавила, что после этого реалибитационный центр может быть задействован вновь для помещения на карантин граждан, прибывающих из Китая, если возникнет такая необходимость.

– Это мы еще будем обсуждать, поскольку границы не закрыты. Лица из Китая продолжают приезжать, нас о них информируют коллеги из Москвы, куда направляется основной поток таких пассажиров. Поэтому, возможно, еще потребуется какая-то помощь. Значит, еще предстоит принять решение по дальнейшему использованию нашего реабилитационного центра, который нас так выручил, создав прекрасные условия для развертывания обсерватора, – сказала Галина Шарухо.

Галина Шарухо и Инна Куликова. Фото: оперативный штаб

Отвечая на тревожные запросы из различных регионов, откуда родом граждане, помещенные на карантин в «Градостроителе», Инна Куликова заверила, что населению не о чем беспокоиться.

– Жители всех 44 городов, куда поедут люди из «Градостроителя», могут быть спокойны, – заявила глава департамента здравоохранения.

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