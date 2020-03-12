2020-03-12T16:33:12+03:00
Звезды

В Тюмени отменили концерт Наргиз на фоне ситуации с коронавирусом

Организаторы обещают, что певица приедет в город осенью
Алексей КОСЕНЧУК
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В Тюмени отменили концерт Наргиз на фоне ситуации с коронавирусом. Фото: официальная группа Наргиз во VKВ Тюмени отменили концерт Наргиз на фоне ситуации с коронавирусом. Фото: официальная группа Наргиз во VKФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Тюменские поклонники певицы Наргиз, которые собирались послушать песни любимой исполнительницы сегодня, 12 марта, остались без концерта. Дело в том, что певица отменила выступления в ряде городов, в том числе и в Тюмени, из-за распространения коронавируса.

– Друзья, с превеликим сожалением вынуждены сообщить, что в связи с экстренной ситуацией по отмене массовых публичных мероприятий в стране и за ее пределами запланированные концерты в Тюмени, Омске, Новосибирске и Барнауле переносятся. Новые даты по вышеперечисленным городам появятся в ближайшее время. Следите за обновлениями на сайте. Купленные билеты, вы можете сдать в местах приобретения, – говорится на официальном сайте певицы.

В Тюменском концертно-театральном объединении информацию об отмене выступления певицы подтвердили.

– Концерт Наргиз, запланированный на 12 марта 2020 года, переносится на осень, дата уточняется. Ранее купленные билеты действительны. Возврат билетов осуществляется в кассах, в которых приобретали билеты, – говорится на сайте ТКТО.

Подробности о возврате билетов можно получить по телефону 566-000.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени отменён концерт Наталии Орейро, который должен был состоится 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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