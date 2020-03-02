В Тюмени отменили концерт «дикого ангела» Наталии Орейро

Новая рабочая неделя принесла тюменским поклонникам уругвайской актрисы и певицы Наталии Орейро неприятный сюрприз: концерт уругвайской дивы под названием «20 лет вместе» отменён из-за «некоторых проблем». Официальное обращение ко всем зрителям опубликовали организаторы тура в социальных сетях.

«Дорогие друзья! В связи с проблемами, не имеющими никакого отношения к Наталии Орейро и её команде, концерты тура, запланированные в России на март – апрель 2020 года, не состоятся. В ближайшее время мы сообщим о новых датах. Мы собираемся провести концерты в тех же городах осенью 2020 года (ноябрь/декабрь 2020). Подробная информация о новых датах концертов, о действительности купленных билетов, об их обмене или возврате денег за них вскоре будет объявлена на сайтах организаторов и на официальных страницах в социальных сетях».

Фото: Siempre Natalia Oreiro

Организаторы концерта принесли фанатам Орейро свои извинения и подчеркнули, что собираются исправить ситуацию и в скором времени сообщить все новости.

Тюменцы могут вернуть деньги за купленные билеты с 15 марта по 15 июня 2020 года. Приедет ли звезда сериалов в наш город в обозримом будущем, будет известно позднее.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что Наталия Орейро должна выступить 5 апреля в Тюменской филармонии. Сначала билеты можно было купить на сайте организаторов концерта, затем – в кассах филармонии и на известных порталах по продаже билетов. Помимо Тюмени, у уругвайки были намечены концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах.