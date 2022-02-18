В Тюмени школьники и студенты возвращаются за парты с 21 февраля. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени школьники возвращаются за парты с 21 февраля. Такое решение принято оперштабом.

Так, очный формат обучения возобновляется для учеников с 1 по 11 классы школ Тюмени и Тюменского района, Тобольска и Ишима, а также в организациях дополнительного образования и спортивной подготовки, в колледжах, техникумах и вузах региона.

– В соответствии с обязательными предписаниями главного государственного санитарного врача по Тюменской области, перед началам учебного процесса во всех образовательных организациях будет проведена санитарная обработка помещений, – отметили в информационном центре правительства региона.

Также стоит сообщить, что детские сады области продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, что школьники ушли на дистант с 31 января. Сначала они должны были выходить обратно в свои образовательные учреждения 12 февраля, но потом оперативный штаб решил продлить дистанционку еще на неделю. Таким образом, она продлилась с 31 января по 21 февраля 2022 года.