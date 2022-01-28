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Здоровье28 января 2022 5:13

Все школы Тюменской области переводятся на дистанционку до 12 февраля

Решение принято оперативным штабом региона
Вадим Бегун
Вадим Бегун
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Все школы Тюменской области переводятся на дистанционку до 12 февраля.

Все школы Тюменской области переводятся на дистанционку до 12 февраля.

Фото: c cайта 2ГИС

Все школы Тюменской области переводятся на дистанционный формат обучения. Юные жители региона будут сидеть дома с 31 января по 12 февраля. Так решил местный оперативный штаб.

Стоит отметить, что еще накануне, 27 января, учителя рассылали в родительских чатах сообщение об уходе на дистанционку: «ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! Решение оперштаба. Приостановление образовательного процесса всех школ на две недели с 31.01.22. Допобразование также приостанавливается».

– Школьники и студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, переходят на дистант. Эта рекомендация касается всех учебных заведений, независимо от формы собственности. Также в регионе приостановлены очные занятия в секциях и кружках. Исключение сделано лишь для тренировок спортивных сборных команд Тюменской области, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в информационном центре правительства Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что школьникам из льготной категории будут выданы продуктовые наборы. Кстати, вузам рекомендовано также перевести студентов на удаленный формат обучения. А вот детские сады продолжат работать в штатном режиме.

Отметим, что в Тюменской области наблюдается взрывной рост числа заболевших коронавирусом. Так, за минувшие сутки заболели сразу 640 человек. Всего же с начала пандемии ковид подхватили 98 166 тюменцев. Однако добавим, что число коек для заразившихся не увеличивается, что говорит о легком течении болезни.

Если же говорить в целом об обстановке в России, то за последние сутки в России выявлено 88 816 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 807 человек, это на 4,8% больше по сравнению с 26 января. Зафиксировано 665 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 29 754 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 404 617 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 328 770 летальных исходов, выздоровели 10 129 691 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице 25 января 2022 года в четвертый раз за месяц эвакуировали все школы из-за угрозы минирования. Соответствующее сообщение публиковал информационный портал правительства региона.

– В связи с возникновением 25 января нештатной ситуации, а именно поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ в областной столице, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы, – заявляли в ведомстве.

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