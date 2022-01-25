В Тюмени в четвертый раз за месяц эвакуируют все школы из-за угрозы минирования. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени в четвертый раз за месяц эвакуируют все школы из-за угрозы минирования. Соответствующее сообщение публикует информационный портал правительства региона.

– В связи с возникновением 25 января внештатной ситуации, а именно поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ в областной столице, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы, – заявили в ведомстве.

Также стало известно, что до конца дня все здания образовательных организаций осмотрят спецслужбы. Власти обещают, что 26 января образовательный процесс пройдет в обычном режиме.

«Уважаемые родители! В связи с получением экстренного сообщения из полиции и оперативной информации департамента образования администрации города Тюмени необходимо эвакуировать детей из зданий школ города Тюмени с целью оперативного обследования зданий школ сотрудниками полиции. В связи с этим все обучающиеся нашей школы незамедлительно эвакуируются и направляются домой. Если ребенок уходит домой в вашем сопровождении, просим забрать его лично. Если ребенок добирается самостоятельно, то просим убедиться, что он действительно находится дома. Просим с пониманием отнестись к ситуации и конструктивно и спокойно отработать вопрос. Просим дать обратную связь классному руководителю о месте нахождения вашего ребенка», – такие сообщения стали рассылать в мессенджерах в родительских чатах.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что первая массовая эвакуация образовательных учреждений областного центра была незадолго до новогодних праздников, а именно 21 декабря 2021 года. Первой эвакуировали школу № 65 на Бориса Житкова. Сразу после 65-й школы были эвакуированы учащиеся лицея № 81, который находится в заречной части города. Затем стало известно, что было решено эвакуировать учеников всех школ города. Вторая эвакуация случилась 13 января. Тогда из зданий вывели около 50 тысяч учеников. Третья – спустя неделю – 20 января.

Ранее подобные ситуации комментировал губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что «к большому сожалению, до сих пор есть, скажем мягко, «шутники», которые распространяют такие сообщения».

– Есть определенные регламенты, в которых четко прописано, как реагировать на такие сообщения – эвакуировать всех, как сегодня и действовали руководители школ, в которые пришли анонимные письма, – сообщал Моор.