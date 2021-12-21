Александр Моор рассказал, почему в Тюмени эвакуировали школы. Фото: СОЦСЕТИ

Александр Моор в ходе прямой линии рассказал, почему в Тюмени эвакуировали школы. Сообщения об этом поступали из разных районов города.

Первой эвакуировали школу № 65 на Бориса Житкова. Сразу после 65-й школы были эвакуированы учащиеся лицея № 81, который находится в заречных микрорайонах. Затем стало известно, что было решено эвакуировать учеников всех школ города.

«Уважаемые родители! Срочно детей отпускаю домой. Встречайте! Кто за детьми приходит/ приезжает, того ждем на улице. Кто ходит сам, того отпускаю домой. Срочная эвакуация», – написала учитель в одном из родительских чатов.

По словам губернатора, на пульт дежурного поступило сообщение о якобы заминированных школах. Он уверен, что оно ложное: «Оперативники найдут шутника!».

– К большому сожалению, до сих пор есть, скажем мягко, «шутники», которые распространяют такие сообщения. Есть определенные регламенты, в которых четко прописано, как реагировать на такие сообщения. Эвакуировать всех, как сегодня и действовали руководители школ, в которые пришли анонимные письма, – сообщил Моор.

Напомним, что более 1 300 вопросов поступило к прямой линии с губернатором Тюменской области. Чаще всего жители региона поднимают темы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры, благоустройства, социального обслуживания и защиты, а также коронавируса.