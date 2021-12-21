Тюменских школьников с самого утра массово эвакуируют из школ

Кто-то из детей пошел в парк, а кого-то забрали родители Фото: "ЧС Тюмень" Фото: Социальные сети

Учеников Тюмени эвакуировали из школ в срочном порядке. В обед детей попросили покинуть учебное заведение и идти домой. По неофициальной информации, это произошло из-за сообщения о возможном массовом минировании. Первыми забили тревогу родители в школьных чатах.

Фото: Tyumen Times, Тюмень | ДТП, ЧП, ЧС Фото: Социальные сети

«Что происходит? Сестра позвонила, сказала срочно забрать детей со школы. Приказ департамента! Может, кто в курсе? Эвакуация в связи с чем? У вас в школе учатся?» – пишет одна из мам.

Первой эвакуировали школу № 65 на Бориса Житкова. Сразу после 65-й школы были эвакуированы учащиеся лицея № 81, который находится в заречных микрорайонах. Затем стало известно, что было решено эвакуировать учеников всех школ города.

«Уважаемые родители! Срочно детей отпускаю домой. Встречайте! Кто за детьми приходит/ приезжает, того ждем на улице. Кто ходит сам, того отпускаю домой. Срочная эвакуация», –написала учитель в одном из родительских чатов.

ЧС Тюмень Фото: Социальные сети

На месте работают силовики, они готовятся к обследованию школ вместе с кинологами. У всех учебных учреждений стоят машины полиции и Росгвардии. Позже подъехали и автомобили скорой помощи. Специалисты комментировать ситуацию отказываются, официальных комментариев также нет.

Tyumen Times, Тюмень | ДТП, ЧП, ЧС Фото: Социальные сети

В социальных сетях распространилась информация, что причиной эвакуации стало отсутствие воды. По крайней мере, такую версию озвучили в школе № 92. Кто-то же говорит об отсутствии света.

«У нас тоже распустили всех, написала учитель, что света нет», – пишет один из родителей.

Известно, что во время эвакуации в школах прозвучали сирены, от звука которых некоторые дети изрядно испугались.

«Старшая дочь пришла, сказала, что напугались: сирены резко включились», – рассказывает мама ученицы.

Фото: ЧС Тюмень Фото: Социальные сети

«Комсомольская правда» – Тюмень» следит за ситуацией. Мы направили запрос на получение официального комментария. Материал будет дополняться.

Напомним, что это далеко не первое массовое закрытие школ в Тюмени, неделю назад внезапно все учебные заведения закрыли для санитарной обработки. Причем сообщили об этом только накануне поздно вечером.