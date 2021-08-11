В Тюмени фуд-корты и детские игровые комнаты в ТРЦ останутся закрытыми до 25 августа. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени детские игровые комнаты в ТРЦ останутся закрытыми. Как минимум до 25 августа.

Кроме того, до этого же дня сохраняется запрет на оказание услуг общественного питания в период с 24.00 до 6.00. В это время могут работать только предприятия общественного питания в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автовокзалах и автостанциях, а также автомобильных дорогах.

– Запрещена и деятельность расположенных на территории торгово-развлекательных центров объектов общественного питания. Исключения составляют только объектов общепита, которые осуществляют деятельность по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции питания и розничную продажу продукции питания без потребления указанной продукции в зале предприятия общепита, – отметили в оперштабе.