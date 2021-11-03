В Тюменской области с 8 ноября вводятся QR-коды. Как получить и куда они нужны?

В Тюменской области с 8 ноября вводятся QR-коды. Фото - "ТРЦ Тюмень Сити Молл" в ВК.

В Тюменской области с 8 ноября вводятся QR-коды. Соответствующие изменения уже внесены в постановление регионального правительства «О введении режима повышенной готовности».

Отвечаем на вопросы: QR-код потребуется тем, кто собирается посетить театры, кинотеатры, концертные залы, цирк, спортивные объекты (где проходят физкультурные и спортивные мероприятия и где получают спортивно-оздоровительные услуги – в том числе фитнес-центры и спортклубы).

Оформить QR-код можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Кроме того, можно предъявить медицинский документ, который подтверждает наличие вакцинации против новой коронавирусной инфекции в течение последних 12 месяцев, либо перенесенное заболевание COVID-19 в течение полугода и документ, удостоверяющий личность. Кстати: изменения касаются всех граждан, достигших возраста 18 лет.

– Требование распространяется на торговые, торгово-развлекательные центры и торговые комплексы общей площадью от четырех тысяч квадратных метров в Тюмени и Тобольске, от 3,5 тысячи квадратных метров в Ишиме, от 3 тысяч квадратных метров в Ялуторовске и от 2,5 тысячи квадратных метров в Заводоуковске. Исключение составляют отдельно стоящие гипермаркеты, осуществляющие продажу продовольственных товаров универсального ассортимента, – пояснили в оперативном штабе региона.

QR-код надо предъявлять на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, который позволяет сканировать его камерой смартфона или планшета.

Также уточняется, что посещение перечисленных объектов допускается при предъявлении медицинского документа, подтверждающего наличие противопоказаний к вакцинации от COVID-19 и отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не позднее чем за 72 часа.