В Тюмени выписан второй человек, переболевший коронавирусом

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских подтвердила информацию о положительных результатах на коронавирус еще по двум жителям региона, полученных за минувшие сутки. Это семейная пара, которая после возвращения из Австрии, находилась на домашнем карантине. После подтверждения положительных проб они немедленно госпитализированы в инфекционную больницу.

– Их состояние удовлетворительное, наблюдается небольшое повышение температуры. Они очень добросовестно относились к соблюдению условий карантина, поэтому угрозы в плане контактов и вероятности заражения других людей мы не видим, – подчеркнула Ольга Кузнечевских.

При этом один из заболевших, который заразился до 20 марта, сегодня выписан после отрицательного результата на коронавирус. Он стал вторым выздоровевшим в Тюмени после китайской студентки, которая заболела еще в конце января. В общей сложности в инфекционной больнице под наблюдением врачей остаются 25 человек, включая тех, кто контактировал с больными. Из обсерватора выписаны 35 граждан, на карантине остаются 43 человека.

Также замгубернатора сообщила, что сегодня на уровне Минздрава и Роспотребнадзора зарегистрировано семь видов экспресс-тестов, которые в скором времени появятся в медучреждениях.

– Заявки мы подали, список учреждений подтвержден, как только экспресс-тесты поступят в Тюменскую область, мы сообщим об этом, – добавила замгубернатора.

Выходные и вчерашний день показали, что не все граждане ответственно относятся к режиму самоизоляции. Контроль за его соблюдением обеспечивают органы внутренних дел, заметила Кузнечевских. О случаях нарушения следует сообщать по телефону 02.

По словам Кузнечевских, границы между регионами остаются открытыми. Но она призвала жителей области воздержаться от дальних поездок.

– Вы можете попасть под действие других режимов в любом другом регионе и потерять время, не попав туда либо не имея затем возможности выехать оттуда. Оставайтесь дома. Тем более что в самой Тюменской области уже введен режим самоизоляции. Все это делается только для вашего здоровья. Если вы не будут соблюдать этот режим, нам будет сложно одним бороться с этой ситуацией. Давайте проявил взаимопонимание, – в очередной раз призвала Ольга Кузнечевских.