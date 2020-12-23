Вместе с новогодней атмосферой в Тюмень пришли новогодние пробки. В последние дни трафик на тюменских дорогах в вечерние часы стал достигать красных отметок в навигаторе. Но это уже традиционная ситуация в предпраздничной суматохе.Считается, что всему виной новогодний ажиотаж: кто-то спешит купить подарки, кто-то полюбоваться праздничной атмосферой в городе, кто-то начинает готовиться к новогоднему пиршеству. Корреспондент «Комсомолки» решил лично убедиться в том, насколько затруднено движение вечером и отправился в путешествие по городу в самый час пик.Как ни крути, но декабрь остается самым сложным месяцем для всех автомобилистов, ведь все жители города во внерабочее время спешат по своим делам, которые хочется успеть завершить к наступлению Нового Года. Но, несмотря на это, водительская солидарность не покидает людей: многие уступают и пропускают машины, выезжающие с второстепенных дорог, все говорят друг другу спасибо, мигая аварийными фарами.- Движение на дорогах заметно затруднилось, особенно в вечерние время. Такое чувство, что всем срочно приспичило куда-то ехать именно вечером, - шутя прокомментировал ситуацию молодой автомобилист Павел.Несмотря на то, что дорога стала отнимать больше времени, многие водители относятся к этому с юмором и пишут добрые и смешные смс в навигатора.- Давайте быстрее, я устал и хочу домой, - написал один из автолюбителей в приложении 2GIS.А вы заметили увеличение трафика на дорогах перед Новым годом?ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Цветном бульваре в Тюмени возводят ёлку: монтаж каркаса почти завершенВысота лесной красавицы составит 28 метров (подробнее)Как будет выглядеть ледовый городок в Тюмени в 2020 годуСейчас местные власти ищут подрядчика (подробнее)Новый год – 2021 в Тюмени: как украсят Тюмень к праздникуНовые скверы и парки украсят новой иллюминацией (подробнее)«Настроение супер!»: в Тюмени открылся самый большой катокПо громкоговорителю регулярно транслируются правила поведения на льду (подробнее)В Тюмени состоялся необычный предновогодний эфир с Дедом МорозомОнлайн-встреча прошла в преддверии дня рождения главного волшебника страны (подробнее)Новый год в Тюмени – 2021: украшения, елки, гирлянды и шарики. Гуляем по ТЦ и прицениваемсяРассказываем, сколько стоит купить на Новый год – 2021 в Тюмени елку, шарики и другие красивые украшения (подробнее)Купить подарок на Новый год – 2021 в Тюмени: что и почёмРассказываем, где купить подарок на Новый год – 2021 в Тюмени (подробнее)Новый год в Тюмени – 2021: сколько стоит пригласить в гости Деда Мороза в Тюмени в 2020 году?Рассказываем, сколько стоит пригласить в гости Деда Мороза в Тюмени в 2020 году ( подробнее)Тюменским модницам на заметку: что надеть в Новый год – 2021? Встречаем год Белого Металлического БыкаСекреты удачного и эффектного новогоднего наряда дала тюменский стилист Алекса (подробнее)Новогодний корпоратив – 2021 в Тюмени: заведения, цены и новогодние программыРассказываем, где провести новогодний корпоратив – 2021 в Тюмени (подробнее)Новый год – 2021 в Тюмени: как украсят Тюмень к праздникуНовые скверы и парки украсят новой иллюминацией (подробнее)Дед Мороз отпраздновал свой день рождения в Тюмени фейерверком из конфетти, песнями и загадкамиВолшебник не стал отменять торжество из-за коронавируса и устроил небольшое праздничное торжество на открытом воздухе (подробнее)Как украсили Тюмень к Новому году – 2021: любуемся светящимися мишками, каретой Золушки и новогодними елкамиПредпраздничный фоторепортаж перед Новым годом – 2021 в Тюмени окунет вас в сказку (подробнее)Елка на Новый год в Тюмени 2021: сколько стоит и где купитьРассказываем, за сколько можно купить елку на Новый год в Тюмени (подробнее)