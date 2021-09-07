В Тюмени запретили продавать квартиру, в которой убийца жестоко расправился с восьмилетней школьницей Настей Муравьевой

Квартира светлая и уютная, так и не скажешь, что ее стены долгое время скрывали ужасную тайну... Фото: www.mirkvartir.ru Фото: внешний сайт

Район Лесобазы в Тюмени долгое время имел дурную славу, но после жестокого убийства восьмилетней девочки Насти Муравьевой и вовсе стал слыть криминальным: жители боятся отпускать детей одних на улицу, а во дворах устанавливают многочисленные видеокамеры. Именно в этом районе произошла трагедия, которая шокировала не только Тюмень, но и всю Россию: в квартире пансионата на ул. Судостроителей, 40 бывший полицейский и уроженец Сургута Виталий Бережной убил восьмилетнюю школьницу, перед этим надругавшись над девочкой.

Квартиру, где произошла расправа, Бережной временно арендовал. Жилье продавать запретили, так как еще не все следственные действия окончены. Информацию об этом подтвердили в агентстве недвижимости, которое занималось продажей злосчастной недвижимости.

Квартира светлая просторная обставленная мебелью Фото: mirkvartir.ru Фото: внешний сайт

Известно, что хозяйка давно собиралась продать квартиру, находящуюся на первом этаже пансионата, куда дети часто захаживали, чтобы поймать на мобильные устройства бесплатный Wi-Fi. Малышка Настя Муравьева не стала исключением: в тот злополучный день убийства девочка зашла в пансионат за доступом в интернет, где ее на лестничной клетке встретил Бережной. Мужчина заманил ее в квартиру, связал скотчем и изнасиловал. После всего содеянного тюменец задушил ребенка, а тело несколько дней хранил в холодильнике в пластиковом пакете и коробке от мебели.

- По данным следствия, 30 июня 2021 года мужчина совершил изнасилование и убийство малолетней Насти Муравьёвой. В ходе допроса он дал признательные показания, согласно которым утром указанного дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил, - сообщил Следственный комитет России.

Виталий Бережной снимал жилье с середины июня 2021 года Фото: mirkvartir.ru Фото: внешний сайт

Объявление о продаже жилья на Судостроителей, 40 было снято сразу же в день задержания преступника. Это было сделано с целью того, чтобы в квартиру не входили посторонние и не затаптывали возможные следы преступления. В агентстве недвижимости, занимающимся объектом, «Комсомольской правде» рассказали, что квартиру до сих пор невозможно купить или продать.

Однокомнатная квартира на Судостроителей, 40 была выставлена на продажу с 10 июня. Площадь жилья - 30,6 квадратных метров, его предлагали купить за 1,8 млн рублей. Дом, в котором жил убийца, находится рядом с домом, в котором проживала восьмилетняя Настя Муравьева. Квартира светлая и уютная, хоть и не отличается современным ремонтом. Так и не скажешь, что в ее стенах происходило страшное…

Убийца хранил тело девочки в холодильнике несколько дней Фото: mirkvartir.ru Фото: внешний сайт

- Большой пансионат на Лесобазе. Представляет собой полноценную однокомнатную квартиру. Подъезд чистый, лифт постоянно работает. Заезжай и живи. Состояние хорошее. Динамично развивающийся спальный район: озеро, лесопарковая зона. В шаговой доступности: обновленные школа, ясли-сад, стадион, хоккейный корт, спорт площадка, 2 спорт комплекса, новая поликлиника, 8 аптечных пунктов, крытый рынок, тц и более 20 магазинов в шаговой доступности. Входная металлическая дверь, смонтированная система отопления, пансионат чистый и светлый, - такое описание указано на сайте агентства по продаже недвижимости.

Виталий Бережной проживал в этой арендованной квартире с середины июня до середины августа 2021 года. Жил он один, работал сборщиком мебели и ранее судим не был. Мужчина в разводе, у него есть дочь. Соседи, живущие на одной площадке с подозреваемым, говорили, что Виталия видели в пансионате нечасто. Мало кто с ним был знаком лично. Однако ничего странного и подозрительного за Виталием не замечали.

В квартире при обыске нашли провод, похожий на тот, каким были связаны руки малышки Фото: mirkvartir.ru Фото: внешний сайт

Во время поисков девочки полиция проводила обход всех квартир в доме, где жила пропавшая Настя Муравьева, и в соседних домах. Квартиру мужчины вскрывали еще 4 августа, но в тот раз ничего не нашли. При повторном обыске в съёмном жилье мужчины нашли провод, аналогичный тому, каким была связана школьница, кусок ковра и картонную коробку — эти вещи лежали вместе с телом Насти.

Квартире находится в пансионате рядом с домом, где проживала Настя Муравьева Фото: mirkvartir.ru Фото: внешний сайт

Напомним, поиски пропавшей малышки Насти Муравьевой велись больше месяца. Девочку нашли убитой, тело лежало в кустах возле озера, перемотанное скотчем и проводами. Позже удалось поймать подозреваемого, 40-летнего Виталия Бережного, который позже признался, что утром 30 июня в алкогольном и наркотическом опьянении встретил малышку на лестнице, где она искала бесплатный вайфай, заманил крошку в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, а потом задушил. Несколько дней тело ребенка хранил в холодильнике, а 17 августа унес в камыши на берег Оброчного озера, в 2 км от дома девочки. Там его нашли сотрудники местной заправки 19 августа.

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