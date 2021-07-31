В конкурсе MISS MAXIM 2021 тюменская ню-модель Лидия Пономарёва стала «Первой вице-мисс»

Лидия Пономарёва - первая вице-мисс MAXIM 2021. Фото с сайта www.maximonline.ru

Мужской журнал MAXIM подвел итог ежегодного конкурса и объявил победительницу, которой достались корона и титул MISS MAXIM 2021. Самую сексуальную девушку России выбирали онлайн-голосованием читатели издания, в сотню самых горячих попали две тюменки, а Лидия Пономарёва пробилась в десятку самых-самых.

«Ура, дорогой читатель! Поздравляем тебя с победительницей MISS MAXIM 2021! Ведь это и твоя победа – ты вложил столько чувств и сил, голосуя за участниц на первоначальном этапе. В результате определились 100 девушек с наилучшими рейтингами, которые прибыли к нам на фотокастинг и из которых мы выбрали десять финалисток. 30 июля в столичном LOFT#3 прошел грандиозный финал, и уважаемое жюри назвало среди топ-10 одну-единственную, самую-самую – обладательницу короны и титула «Miss MAXIM 2021». Это Валерия Богачева из Калининграда. Жди ее появления на обложке сентябрьского номера MAXIM»! – сообщил журнал.

Второе место досталось Лидии Пономаревой. Тюменка незамедлительно дополнила свой аккаунт в соцсетях новым титулом – «Первая вице-мисс MAXIM 2021». Судя по видео и фото, внимания Лиде достаточно и с почетным вторым местом, а журналисты добавляют: «Весь интернет был на тебя».

MISS MAXIM 2021 - Валерия Богачева из Калининграда. Фото с сайта www.maximonline.ru

На третьем месте – Виктория Богатырева из города Лесного (Свердловская область). MISS FITNESS 2021 выбрали читатели, ею стала Анастасия Юрчикова из Ярославля.

На третьем месте – Виктория Богатырева из города Лесного (Свердловская область). Фото с сайта www.maximonline.ru

Кстати, вся десятка секси-россиянок будет в сентябрьском номере MAXIM. Так что наша Лида Пономарёва еще покажет себя.

Напомним, Лидия Пономарёва три года назад завоевала титул «Девушка года – 2018» по версии мужского журнала Playboy. В то время 21-летняя девица предстала перед поклонниками мужского журнала в эротичном образе Наташи Ростовой, главной героини романа «Война и мир». Наряд премного удивил и любителей ню-образов, и поклонников Льва Толстого: «Наташа» будто только что пришла с бала и скинула бальное платье, а заодно и груз моральной ответственности…

Судя по видео и фото, внимания Лиде достаточно и с почетным вторым местом. Из Instagram героини статьи

Сейчас 24-летняя ню-модель живет в Москве, пишет стихи, издала свой сборник поэзии и фотографии Nuda (18+). Занимается благотворительностью (любит животных и детей), учит итальянский язык, разрабатывает свою коллекцию белья.

В сотню самых сексуальных девушек России отобрали с помощью онлайн-голосования по принципу «кто горячее». В этом рейтинге участвовали три тюменки, две из них прошли в топ-100 самых горячих девушек страны по версии журнала MAXIM, они участвовали в фотосессии в Москве. В столичной фотостудии показала себя не только Лидия Пономарёва, но и вторая тюменка Варвара Шестакова, которая была в рейтинге на 26-м месте. Ее снимки с фотосессии, где она показалась в черном бикини, тоже украсили Instagram MAXIM.

Напомним, в 2020 году на звание «Мисс Maxim» претендовала ню-модель из Тюмени Эллина Мюллер, она также вошла в топ самых сексуальных девушек России. В сотню самых сексуальных девушек России претендовала войти журналистка из Ишима Наташа Шалыгина.

Однако не всегда участие в конкурсах эротических журналов заканчивается для девушек призами, коронами и карьерным ростом в модельном бизнесе. Пожалуй, самый эпатажный выход на обложку глянца был у тюменки Анны Ануфриевой, которая полностью разделась ради обложки мужского журнала. Она так сильно хотела стать «Девушкой года» по версии Playboy, что поплатилась карьерой на госслужбе. После скандальных публикаций Ануфриева написала заявление об увольнении по собственному желанию. Правда, долго не горевала, а пошла и снова разделась. На этом злоключения Ани Ануфриевой не закончились: сначала у нее появилась конкурентка, которая потеснила Аню в конкурсе, а затем девушка и вовсе заявила, что её выселяют из Тюмени. Позже тюменка вообще лишилась квартиры.