Тюменка Лидия Пономарёва попала в десятку финалисток MISS MAXIM 2021

Тюменка Лидия Пономарёва снимется в мужском журнале MAXIM. Девушка претендует на обложку глянца Фото: Ирина Ромашкина

Знаменитая «Наташа Ростова» из Тюмени снова лидирует в рейтинге самых сексуальных девушек России по версии мужского эротического журнала. Tоп-10 финалисток MISS MAXIM 2021 определили организаторы конкурса. Десятку самых-самых из сотни самых-самых отобрал объектив фотографа, их снимки опубликовали в соцсетях мужского журнала MAXIM. К просмотру поста подписчиков цепляет томный взгляд тюменки Лидии Пономарёвой.

В своих соцсетях Лида Пономарёва не комментирует участие в конкурсе MAXIM, лишь прибавив в шапке профиля новый статус "Топ-10 самых сексуальных девушек". Зато тюменка проводит конкурсы стихов и знакомит подписчиков с мужской рифмой. Фото: журнал MAXIM

– Если ты только что вышел из комы или прилетел на нашу планету, кратко рассказываем, что ты пропустил. Читатели неутомимо голосовали за участниц MISS MAXIM 2021 на сайте конкурса, результатом стала сотня красавиц с лучшими рейтингами. Девушки приехали на кастинг к нам в редакцию, мы внимательно посмотрели на них сквозь объектив нашего фотографа и определили десятку самых-самых – топ-10 финалисток, – пригласили к просмотру организаторы конкурса.

Кто такая Лидия Пономарёва? Сексапильная красотка три года назад завоевала титул «Девушка года – 2018» по версии мужского журнала Playboy. В то время 21-летняя девица предстала перед поклонниками мужского журнала в эротичном образе Наташи Ростовой, главной героини романа «Война и мир». Наряд премного удивил и любителей ню-образов, и поклонников Льва Толстого: «Наташа» будто только пришла с бала и скинула бальное платье, а заодно и груз моральной ответственности…

21-летняя тюменка Лида Пономарёва предстала поклонникам мужского журнала в эротичном образе Наташи Ростовой Фото: с личной страницы в Instagram

Для фотосессии с MAXIM уже опытная ню-модель Лидия Пономарёва надела комплект нижнего белья в нежных тонах бежевого, светло-зеленого и молочно-розового цветов. А еще девушка будто сменила цвет волос: темно-русый оттенок на фото выглядит как рыжий.

Конкуренция

MAXIM советует внимательнее рассмотреть золотую десятку конкурса и познакомиться с девушками поближе. В каждой из них много прекрасных и волнующих подробностей. На первом месте в списке конкуренток наша землячка Лида Пономарёва. А есть ли более сексуальная девушка в России?

Лидия Пономарева

Возраст: 24 года.

Город: Тюмень (живет в Москве).

О себе: окончила университет по специальности «экология и природопользование». Занималась творческими и коммерческими съемками в качестве модели. Писала стихи, издала свой сборник поэзии и фотографии «Nuda» (18+). По мере возможности занимается благотворительностью (любит животных и детей). Учит итальянский язык, разрабатывает свою маленькую коллекцию белья.

Смотреть видеосюжет Девушка года 2018: Лидия Пономарева

Анна Войт

Возраст: 26 лет

Город: Москва

О себе: Блогер, коуч личного бренда. Десять лет работала моделью в Европе и Америке, участвовала в показах на главных неделях моды прет-а-порте и от-кутюр в Милане, Париже, Лондоне, Нью-Йорке. Люблю спорт и здоровое питание, изучала эту тему с разных сторон, пробовала сыроедение, веганство, фрукторианство, пескетарианство (вегетарианская система питания, которая допускает есть рыбу и морепродукты). Увлекаюсь психологией со школы, люблю копаться в себе и помогать другим раскрывать себя. Я недавно развелась. Есть замечательная дочь Мира 2,5 лет.

Юлия Зинченко

Возраст: 25 лет

Город: Челябинск

О себе: Профессионально занималась моделингом до пандемии, получала контракты в Азию, сейчас стараюсь восстановить это занятие. Также изучаю нутрициологию (наука о взаимодействии питательных веществ между собой и их влиянии на организм), помогаю людям выстроить питание и сбросить лишний вес. Занимаюсь спортом (фитнес), изучаю английский язык, мечтаю стать профессионалом в сфере ЗОЖ и посетить много различных стран.

Tоп-10 финалисток MISS MAXIM 2021. Скриншот с сайта издания

Кристина Мужжухина

Возраст: 28 лет

Город: Оленегорск, Мурманская область

О себе: Мое хобби — фотография. Снимаюсь для себя, для Playboy, Europe-TV, StasyQ. Очень люблю себя и свое тело. Очень нравится жанр ню, чувствую себя гораздо уверенней на камере без одежды. По образованию преподаватель социологии, социолог (по профессии не работаю).

Люблю ходить в спортивный зал, обожаю готовить итальянскую кухню, изучаю английский, обожаю кино. Прохожу техники НЛП, медитирую. Занимаюсь благотворительностью, помогаю социальному приюту «Маша» в Санкт-Петербурге. Обожаю путешествовать. Я посетила мало стран, верю в то, что исправлю это в скором будущем. Вообще, считаю себя очень классной.

Валерия Богачёва

Возраст: 18 лет

Город: Калининград

О себе: Студентка второго курса юридического института БФУ. Из основных занятий: фитнес с тренером, плавание и большой теннис. Очень люблю спорт, поэтому спокойно выделяю по 2-3 часа в день на занятия. До этого профессионально занималась легкой атлетикой (КМС). Стараюсь по максимуму вести здоровый и правильный образ жизни, любить себя и наслаждаться жизнью.

Алена Ярошенко

Возраст: 22 года

Город: Хабаровск

О себе: У меня своя студия растяжки sky.stretching в Хабаровске. Я тренер, работаю уже четыре года с детьми и взрослыми разного возраста. Очень люблю спорт и активный образ жизни: катаюсь на вейксерфе и сноуборде, прыгаю с парашютом — у меня более четырехсот прыжков. Люблю фото, участвую в различных творческих и коммерческих съемках.

Виктория Богатырева

Возраст: 22 года

Город: Лесной, Свердловская область

О себе: Всю свою жизнь занимаюсь танцами, учусь в университете на педагога-хореографа, работаю в шоу-балете Only Queens. Мечтаю создать свой детский танцевальный коллектив.

Анастасия Юрчикова

Возраст: 30 лет

Город: Ярославль

О себе: Я занимаюсь стрип-пластикой, силовым фитнесом, растяжкой. Раньше увлекалась армейским рукопашным боем в организации ветеранов Чеченской войны, носила военную десантную форму и была заместителем командира взвода в звании сержант. Высшее образование — ЯрГУ им. Демидова, специальность «социальные технологии». Сейчас занимаюсь моделингом и контентом в Instagram, пишу посты и несу в массы женственность и сексуальность. Могу быть девочкой-девочкой, но если что, то — «Слава ВДВ!»

Tоп-10 финалисток MISS MAXIM 2021. Скриншот с сайта издания

Елена Ващенко

Возраст: 24 года

Город: Екатеринбург

О себе: У меня бутик-ателье с одеждой, все свое время я посвящаю этому. В свободное время люблю посмотреть какой-нибудь сериал или почитать книжку. Обожаю листать журналы, смотреть модные показы люксовых брендов. Мои увлечения — фотопозирование и занятие спортом.

Юлия Клименко

Возраст: 22 года

Город: Красноярск

О себе: Родной город — Красноярск, но год живу в Москве. По образованию я журналист. Увлекаюсь моделингом. С 15 лет ездила работать за границу моделью. Еще, например, я картины рисую — женские, не обремененные одеждой тела.

Лида рассказывала, что свои первые деньги, хоть и копейки, заработала в 16 лет, когда помогала продавцу в продуктовом магазине. Приличный заработок пришел, когда Лида работала хостес в мужском клубе. Фото: с личной страницы в Instagram

Финал

Церемония награждения финалисток состоится 30 июля в одном из столичных клубов. Корону, титул MISS MAXIM 2021 и главный приз – сентябрьскую обложку мужского журнала завоюет только одна из красавиц. Фотографии остальных участниц финала также появятся в журнале, а еще девушки получат подарки от спонсоров, обещают организаторы.

Напомним, в сотню самых сексуальных девушек России отобрали с помощью онлайн-голосования по принципу «Кто горячее?». В этом рейтинге участвовали три тюменки, две из них прошли в Топ-100 самых горячих девушек страны по версии журнала MAXIM, они участвовали в фотосессии в Москве. В столичной фотостудии показала себя не только Лидия Пономарёва, но и вторая тюменка Варвара Шестакова, которая была в рейтинге на 26 месте. Ее снимки с фотосессии, где она показалась в черном бикини, тоже украсили Instagram MAXIM.

А ЕЩЁ…

В 2020 году на звание мисс Maxim претендовала ню-модель из Тюмени Эллина Мюллер, она также вошла в топ самых сексуальных девушек России. В сотню самых сексуальных девушек России претендовала журналистка из Ишима Наташа Шалыгина.

Однако не всегда участие в конкурсах эротических журналов заканчивается для девушек призами, коронами и карьерным ростом в модельном бизнесе. Пожалуй, самый эпатажный выход на обложку глянца был у тюменки Анны Ануфриевой, которая полностью разделась ради обложки мужского журнала. Она так сильно хотела стать «Девушкой года» по версии Playboy, что поплатилась карьерой на госслужбе. После скандальных публикаций Ануфриева написала заявление об увольнении по собственному желанию. Правда, долго не горевала, а пошла и снова разделась. На этом злоключения Ани Ануфриевой не закончились: сначала у нее появилась конкурентка, которая потеснила Аню в конкурсе, а затем девушка и вовсе заявила, что её выселяют из Тюмени. Позже тюменка вообще лишилась квартиры.