«Щупал всю до пят»: тюменская девушка года по версии Playboy обнажила душу

«Девушка года – 2018» по версии мужского журнала Playboy Лидия Пономарёва активно занялась своей творческой деятельностью. Причём речь идёт не о традиционных фотографиях в стиле «ню», а о вполне безобидных стихотворениях. В своих произведениях известная на всю Россию «Наташа Ростова» (помните, в каком образе она была?) в кои-то веки обнажила не тело, а свою душу. Девушка пишет о любви, бренном мире и философски размышляет о разных проблемах.

Ещё одна фотосессия. Фото: инстаграм Лидии ПономарёвойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Почитайте её стихи, а для более серьёзного запоминания мы разбавим их новыми фотографиями модели.

На фоне моря. Фото: инстаграм Лидии ПономарёвойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Несите меня тройка-кони

Ой, головушка моя,

Перезвон бубенчиков

Ой, милый, я ж твоя.

Да кони сильно резвые

Ой, не удержуся я,

Лечу в сугробы белые

Ой, в твои объятия!

Поймал меня ты, девицу

Ой, щупал всю до пят,

Под самою метелицей

Ой, бубенчики звенят».

В джакузи. Фото: инстаграм Лидии ПономарёвойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Когда иссякнут силы вдруг Творить,

любить и просто жить,

И сердце более не друг,

Ориентир легко твой сбить,

А глас души - пустой лишь звук...

(Увы, мечту легко разбить, О скалы страха и сомненья...)

Очень важно не забыть, Одно простое выраженье:

Порой не страшно заблудиться На пути к своей мечте,

Звезда тем ярче разгорится Чем темнее в вышине.

На отдыхе. Фото: инстаграм Лидии ПономарёвойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Я бы хотела, чтобы мир изменила Любовь

В сердце каждого живущего на Земле,

Чтобы сила ее останавливала воин Кровь

И скорбью единые, находили свет Во мгле.

Я бы хотела , чтобы огонь грел наши души,

А не сжигал людские пороки меж гонкой

За богатством, за властью, за тем, что душит,

Все, о чем так кричат нам политики звонко.

Я бы хотела, чтобы детей не отнимали с рук матерей,

Чтобы росло поколение в мирной Обители,

Наследие вечное тем ценнее для нас, важней,

Чем более приближаемся мы К Освободителю».

Фотосессия. Фото: инстаграм Лидии ПономарёвойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, тюменская 22-летняя модель Лидия Пономарёва – да-да, та самая, которая поразила читателей «Комсомольской правды – Тюмень» образом Наташи Ростовой из романа «Война и мир» – стала победительницей всероссийского конкурса «Девушка года». При выборе победительницы жюри ориентировалось не только на внешнюю красоту девушек и количество голосов на сайте. В расчёт брали также интересные суждения и мысли девчонок, которыми они делились в своих видеоинтервью.

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