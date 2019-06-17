«Щупал всю до пят»: тюменская девушка года по версии Playboy обнажила душу
«Девушка года – 2018» по версии мужского журнала Playboy Лидия Пономарёва активно занялась своей творческой деятельностью. Причём речь идёт не о традиционных фотографиях в стиле «ню», а о вполне безобидных стихотворениях. В своих произведениях известная на всю Россию «Наташа Ростова» (помните, в каком образе она была?) в кои-то веки обнажила не тело, а свою душу. Девушка пишет о любви, бренном мире и философски размышляет о разных проблемах.
Ещё одна фотосессия. Фото: инстаграм Лидии ПономарёвойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Почитайте её стихи, а для более серьёзного запоминания мы разбавим их новыми фотографиями модели.
На фоне моря. Фото: инстаграм Лидии ПономарёвойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Несите меня тройка-кони
Ой, головушка моя,
Перезвон бубенчиков
Ой, милый, я ж твоя.
Да кони сильно резвые
Ой, не удержуся я,
Лечу в сугробы белые
Ой, в твои объятия!
Поймал меня ты, девицу
Ой, щупал всю до пят,
Под самою метелицей
Ой, бубенчики звенят».
В джакузи. Фото: инстаграм Лидии ПономарёвойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Когда иссякнут силы вдруг Творить,
любить и просто жить,
И сердце более не друг,
Ориентир легко твой сбить,
А глас души - пустой лишь звук...
(Увы, мечту легко разбить, О скалы страха и сомненья...)
Очень важно не забыть, Одно простое выраженье:
Порой не страшно заблудиться На пути к своей мечте,
Звезда тем ярче разгорится Чем темнее в вышине.
На отдыхе. Фото: инстаграм Лидии ПономарёвойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Я бы хотела, чтобы мир изменила Любовь
В сердце каждого живущего на Земле,
Чтобы сила ее останавливала воин Кровь
И скорбью единые, находили свет Во мгле.
Я бы хотела , чтобы огонь грел наши души,
А не сжигал людские пороки меж гонкой
За богатством, за властью, за тем, что душит,
Все, о чем так кричат нам политики звонко.
Я бы хотела, чтобы детей не отнимали с рук матерей,
Чтобы росло поколение в мирной Обители,
Наследие вечное тем ценнее для нас, важней,
Чем более приближаемся мы К Освободителю».
Фотосессия. Фото: инстаграм Лидии ПономарёвойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Напомним, тюменская 22-летняя модель Лидия Пономарёва – да-да, та самая, которая поразила читателей «Комсомольской правды – Тюмень» образом Наташи Ростовой из романа «Война и мир» – стала победительницей всероссийского конкурса «Девушка года». При выборе победительницы жюри ориентировалось не только на внешнюю красоту девушек и количество голосов на сайте. В расчёт брали также интересные суждения и мысли девчонок, которыми они делились в своих видеоинтервью.
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Девушка года 2018: Лидия Пономарева.Студентка из Тюмени вошла в число 12-ти финалисток конкурса журнала Playboy
ИСТОЧНИК KP.RU