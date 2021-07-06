Тюменка Варвара Шестакова, вошедшая в сотню горячих красоток по версии журнала Maxim, снялась в черном бикини

Тюменка Варвара Шестакова в шаге от титула самой сексуальной девушки России. Скриншот видео

Мужской журнал Maxim опубликовал снимок тюменки Варвары Шестаковой, ранее вошедшей в топ-100 самых сексуальных девушек России по версии издания. Девушка проходила кастинг на второй день трехдневных съемок, полное видео опубликовано в Instagram Maxim.

Когда Варвара от подруг узнала, что прошла в сотню самых сексапильных красоток России, заняв 26-е место, тюменка писала в сторис, что не знает о сроках проведения конкурса. У нее могло и не получится участвовать в кастинге, но звезды сошлись – Россия увидела тюменку во всей красе.

29=летняя Варвара снималась для Maxim в черном бикини. Фото из Инстаграм журнала Maxim

Пару дней назад появилось десять фотокарточек участниц кастинга, которые вошли в топ-100 самых горячих красоток по версии журнала Maxim. Издание делится видеосъемками с фотосессии. Варвара снималась в черном бикини.

В топ-100 также вошла еще одна тюменка – Лидия Пономарева. Девушка имеет титул «Девушка года» по версии Playboy, а в рейтинге Maxim находится на 19-й строчке. Ее фотоснимок журнал опубликовал в первой десятке участниц кастинга.

Лидия Пономарева - на 19-1 строчке рейтинга журнала Maxim. Фото из Инстаграм журнала Maxim

По итогам фотосессий жюри отберет десять финалисток, которые точно попадут в журнал, а победительница вместе с короной получит и сентябрьскую обложку. Финал состоится 15 июля.

Напомним, что в 2020 году на звание мисс Maxim претендовала ню-модель из Тюмени Эллина Мюллер, она также вошла в топ самых сексуальных девушек России. В сотню самых сексуальных девушек России претендовала попасть журналистка из Ишима Наташа Шалыгина.

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