«О, Наташа!»: горячая ишимская брюнетка разделась для мужского журнала

Жгучая 28-летняя стройная брюнетка Наташа Шалыгина из Ишима – корреспондент местного телеканала, спортсменка, активистка, а теперь модель эротического журнала! На прошлой неделе красотка снялась для мужского журнала и стала участницей конкурса Miss MAXIM 2020. Главный приз – обложка!

Если Наташа войдет в Топ-20, ее ждет фотосессия в Москве. Фото: Натальи Шулыгиной

Стать девушкой с обложки – ее давняя мечта. Обнаженка поможет избавиться от комплексов, считает девушка. Но что будут судачить ишимцы, толерантно ли к откровенному поступку начальство и самое главное – что сказала мама? Этими и многими другими откровениями Наташа поделилась в интервью с корреспондентом «Комсомольской правды» - Тюмень».

– Съемка для MAXIM – это смелый поступок для Ишима. Не скажу, что Ишим – захолустье, но это небольшой город. Как ты решилась?

– Да, Ишим – маленький город, где каждый знает друг друга в лицо. Мысль о конкурсе у меня появилась еще в прошлом году, но тогда я поняла, что не готова к откровенным фотографиям. Это такой откровенный шаг. В прошлом году я не смогла бы раздеться, даже с учетом того, что я сильно похудела, привела фигуру в форму. И все равно это страх – показать себя, показать свое тело…

"Что касается журналистики, то у меня «военная» специфика. Работаю в «горячих точках» Ишима: езжу на все ЧС, паводки и везде, куда обычные журналисты боятся лезть". Фото: Натальи Шулыгиной

И в прошлом году у меня не было такого иммунитета к негативу. Когда я провела такую откровенную фотосессию, от людей пошло очень много негатива. Сейчас я к нему отношусь нормально: если его нет – это плохо, если он есть – это значит, что я правильно все делаю, так и надо.

– Слышала от тюменских фотографов, что к ним часто приходят девушки на фотосессию в стиле ню для повышения самооценки. Это уже стало своеобразной терапией для женщин с комплексами, которые хотят это исправить. А кто задал тебе такую минусовую самооценку?

– Даже не могу сказать, кто ее задал, это издалека. Я никогда не слышала от противоположного пола комплиментов. Тем более у меня был избыточный вес. Сейчас я вешу 60 кг, а тогда я весила почти 80 кг при росте 163 см. Не прям уж я толстая была, но пухленькая.

"Подруга ко мне откровенно сказала: "Ты – жирная!"". Фото: Натальи Шулыгиной

Спортом увлекаюсь уже лет пять. Это уже не хобби, а я часть моей жизни. День-два без спорта и меня уже начинает ломать, что не хватает этого. Мои друзья – два тренера. Подруга ко мне подошла и откровенно сказала: «Ты – жирная! Приходи, мы из тебя человека сделаем». Это самые лучшие люди, которые могут так сказать. И пошло-поехало.

Таша на фестивале «Золотой карась» в Ишиме. Фото: Натальи Шулыгиной

– Даже девушки в теле могут чувствовать себя сексуальными. Это все-таки вопрос самооценки.

– Да. Это вопрос самооценки, она у меня заниженная, я не спорю. Чтобы проработать свои комплексы, чтобы немножко свою самооценку поднять, я и отправила фотографии в MAXIM.

– А не пробовала дома для себя делать эротические фото?

– До этого я делала подобные фотосессии в залах. Не сказать, что полностью раздевалась – в бассейне, на пляже. Пришла к тому, что пора показать фотографии большего масштаба. Это такой шаг – нужно раздеться, раскрыться и показать себя, свою женственность. И ты потом смотришь на фотографии и понимаешь: «Блин, а я красивая на самом деле!».

– То чего не хватает от мужского пола?

– Не сказать, что прям привязка к мужскому полу. В принципе, оценка себя.

На телевидении Наташа работает третий год. Фото: Натальи Шулыгиной

– А что, кстати, на личном фронте?

– Я личную жизнь не хочу обсуждать. (Смеется.)

– Потому что?..

– Сердце занято.

– Мужчина не против?

– Нет негатива, он мне не мешает.

Кроме работы, девушка занимается общественной деятельностью. Фото: Натальи Шулыгиной

– А спрашивала разрешения у кого-то на фотосессию?

– Спрашивала разрешения у нашего главного редактора. Мне сказали: «У нас нет такого ограничения, если хочешь – участвуй». Сначала отсняли фотосессию на байке, фото отправили в MAXIM. Я прошла кастинг. А на прошлой неделе провели фотосессию специально для MAXIM – в белой рубашке и нижнем белье. Фотосессия проходила у меня дома. Интерьер позволяет, места много и дома опять же родные стены, это позволяет раскрепоститься.

– Как подружки отреагировали на фотосессию?

– Меня все поддерживали, не было в близком окружении тех, кто бы сказал: «Зачем тебе это надо?». Я даже разрешение у мамы спрашивала. (Смеется.)

– Мама что сказала?

– Все-таки родители я не знала, как отреагируют: фото разместят на сайте – это на всю страну! А мы там в полуголом виде. И я у мамы спросила: «Мам, я хочу». Мама сказала: «Ну, иди».

– То есть не было такого: «О боже, что же скажут соседи?!»?

– Нет, она у меня такая: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы адекватно, в меру и не вредило не ей, не окружающим.

Эротические фотосессии помогают обрести женственность, считает Наташа. Фото: Натальи Шулыгиной

– От кого идет негатив?

– В основном от хейтеров в Instagram. Я не знаю, настоящие это страницы, реальные это люди или боты. Пишут – я не обращаю внимание.

Сначала это было очень тяжело. Когда я пришла работать на телевидение и столкнулась с этим негативом. Медийных личностей обсуждают, и в основном не очень хорошо. Первое время я ревела, я переживала. Моя коллега успокоила, сказала: «Ты скоро к этому привыкнешь». На начальном этапе всегда очень сложно переносить этот негатив. Потом уже на это смотришь по-другому. Понимаешь, что если нет негатива, значит, ты не интересен. Потому что поддержать – очень легко, написать «Молодец, здорово, правильно, иди!».

Чтобы написать плохое, это надо посмотреть, вникнуть и найти в тебе минус. Сейчас я к хейтерам отношусь вот так. Если бы я сделала эту фотосессию год назад, то я понимаю, что не смогла перенести этот негатив.

– Потому что переживала из-за общественного мнения?

– Да. И хочется, и колется. Я боялась, как отреагируют люди вокруг, тем более такой маленький город. Как будут на меня смотреть люди. Не сказать, что у меня откровенные фотографии. Но выставить фотографию в трусах… (Смеется.) Это все равно очень тяжело.

MAXIM - любимый журнал Наташи. Фото: Натальи Шулыгиной

– А какого рода снимки сделали для MAXIM?

– Одна фотография на байке. И специально мы делали откровенную фотосессию в белой рубашке и нижнем белье.

– То есть прям раздетой – нет?

– Прям голышом – нет. Есть фотографии, где попу хорошо видать, но прям голышом не было.

"Я боялась, как отреагируют люди вокруг". Фото: Натальи Шалыгиной

– Почему MAXIM?

– Потому что MAXIM мне сам по себе нравится больше, если сравнивать с Playboy. В MAXIM фотографии женственные. В Playboy надо фотографироваться с голой грудью, все показывать – на такое я пока еще не готова. А в MAXIM все делается вкусно, красиво, при этом сохраняют какую-то изюминку – то есть полностью девушку не раздевают, а именно показывают красоту женственность, сексуальность с присутствием одежды.

– Если в MAXIM напечатают, может в Playboy?

– Я думала об этом в прошлом году, когда в MAXIM уже закрылся конкурный отбор. Как я поняла, те, кто участвует в конкурсе MAXIM, им потом в Playboy не сильно рады. Если с одним ничего не получится, но я еще подумаю о конкурсе Playboy. Сейчас идет голосование. Я, конечно, за ним слежу. Голосование идет по парам: обязательно выпадает пара, и нужно проголосовать за одну или другую. По итогу голосования 20 лучших поедут в Москву для фотосессии. Из этой фотосессии выберут 10 девушек, которые уже будут претендовать на обложку MAXIM.

Наташа просит прогосовать за нее. Фото: Натальи Шулыгиной

КСТАТИ

26 марта Наташа занимала 38 место голосования среди 120 сексапильных россиянок. 30 марта ишимская красотка опустилась до 102 строчки. Девушка обратилась за поддержкой.

– Miss MAXIM 2020: голосование открыто! Сейчас, как никогда, мне нужна ваша поддержка. Это реальный шанс попасть на страницы первого мужского журнала #missmaxim2020russia. Победительница будет определена путем читательского голосования — из пары случайно выбранных претенденток нужно выбрать одну, и за каждую победу в дуэли участнице прибавляется один балл, – пояснила Наташа.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала, что 27-летняя госслужащая Анна Ануфриева, которая не раз заявляла о себе на местных конкурсах красоты, порадовала читателей мужского журнала Playboy откровенными фото. Аня долгое время лидировала в голосовании конкурса «Девушка года», но, увы, победу урвать не удалось. С работой тоже не повезло: после скандальных публикаций, всполошивших всё мужское население, ей пришлось покинуть своё место работы. Но Аня долго не горевала, а пошла и снова разделась. Правда, несчастья стали преследовать девушку: она заявила, что её выселяют из Тюмени. А ещё она лишилась квартиры, которая была куплена в ипотеку. В конце января стало известно, что Ануфриева всё-таки нашла работу в одном из тюменских визовых центров. В начале марта специалист визового центра снова покорила соцсети новой обнажёнкой.