«Ты прекрасна!»: тюменская экс-госслужащая, уволенная после фото в Playboy, снова разделась

Прославившаяся на всю Россию после откровенных фото в Playboy Анна Ануфриева вновь взбудоражила подписчиков откровенным фото в своём «Инстаграме». Нет, это не очередная попытка попасть на конкурс «Девушка года», как в прошлом году. Просто девушка решила украсить пост о похудении соблазнительным провокационным снимком.

annet_anufrieva Я вообще всегда мечтала похудеть

По словам Ани, она всегда мечтала похудеть, даже будучи 15-летней девчонкой. Признаётся: всегда была критична к себе, пыталась не есть сладкое, но всё равно срывалась.

– Оказалось, что это так не работает (через критику, ограничения), и понять это можно только через свой опыт. Мисс очевидность, ну правда. Когда я посмотрела на себя другими глазами – с любовью! Знаете, что я себе сказала? Ты прекрасна! У тебя милое лицо, прямой нос, красивые ушки, большие глаза, ровные зубы и чистая кожа – тогда как многие и этого не имеют – качают себе губы, клеят ресницы, переделывают носы и уши – у тебя все данные! Осталось только чуть-чуть похудеть (ага, на 11 кг), и всё, понеслось, – пишет на страничке в соцсети Аня.

Звезда Playboy признаётся, что для любого дела недостаточно одного желания – нужна энергия для осуществления цели.

– Берётся она изнутри и называется злостью. Как вариант. Знаете, когда – «да какого черта я ною, нюни пускаю!». Как ты похудела? Зал, диета – бред. Это инструменты. Что даёт тебе энергию для этих действий??? Вот когда поймёшь, тогда и похудеешь, – отметила Ануфриева.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала, что 27-летняя госслужащая Анна Ануфриева, которая не раз заявляла о себе на местных конкурсах красоты, порадовала читателей мужского журнала Playboy откровенными фото. Аня долгое время лидировала в голосовании конкурса «Девушка года», но, увы, победу урвать не удалось. С работой тоже не повезло: после скандальных публикаций, всполошивших всё мужское население, ей пришлось покинуть своё место работы. Но Аня долго не горевала, а пошла и снова разделась. Правда, несчастья стали преследовать девушку: она заявила, что её выселяют из Тюмени. А ещё она лишилась квартиры, которая была куплена в ипотеку. В конце января стало известно, что Ануфриева всё-таки нашла работу в одном из тюменских визовых центров.