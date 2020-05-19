Выбираем miss MAXIM – 2020: ню-модель из Тюмени вошла в топ самых сексуальных девушек России

Популярный мужской журнал MAXIM запустил конкурс на самую сексуальную девушку страны. Оценить, кто из красоток горячее, можно на сайте журнала: запущено онлайн-голосование. Сейчас на титул самой сексапильной девушки претендует 321 россиянка.

На 42-м месте в топе самых сексуальных девушек России сегодня находится 24-летняя тюменка Эллина Мюллер. Сейчас она развивает свою карьеру в Москве: Эллина позиционирует себя как ню-модель, режиссер-постановщик фото- и видеопроектов, спикер по позированию. Поддержать голосом тюменку можно до начала июня.

Эллина позиционирует себя как ню-модель, режиссер-постановщик фото и видео проектов, спикер по позированию. Фото из группы "Ellina Muller/ Эллина Мюллер" ВКонтакте

По итогам голосования отберут десять красоток, их резюме отправят в Москву. Победительницу выберет жюри, ее ждет профессиональная фотосессия в Москве и обложка сентябрьского выпуска эротического журнала.

– 15 июля состоится мероприятие в честь финала конкурса, на котором звездное жюри выберет победительницу, – сообщили организаторы.

Напомним, ранее Эллина Мюллер стала участницей стендап-проекта Юлии Ахмедовой «Нам надо серьезно поговорить», история закончилась печально. А еще в 2019 году девушка боролась за звание «Девушки года Playboy – 2019».

Ранее Эллина боролась за звание «Девушки года Playboy – 2019». Фото с сайта miss.maximonline.ru

Ранее в конкурсе «Miss MAXIM – 2020» также участвовала Наталья Шалыгина из Ишима. А для конкурса «Девушка года – 2019» от Playboy разделась бывшая тюменская госслужащая Анна Ануфриева.

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