Россиянка Елена Станиславская претендует на титул «Королева Голливуда – 2020»: победительницу могут дисквалифицировать

Телеведущая, блогер, обладательница титула «Улыбка Вселенной – 2019» и пока ещё «Вторая Королева Голливуда – 2020» получила все шансы, чтобы заполучить главную корону конкурса красоты. У нынешней королевы москвички Юлианы Гольдман решили отобрать титул из-за того, что она нарушила правила проведения конкурса, сообщают организаторы.

Международный онлайн-конкурс красоты «Королева Голливуда – 2020» проходил этой весной, в нем могли участвовать девушки модельной внешности от 21 до 38 лет с ростом 165 см, социальный и семейный статус не имеет значения. Победительница получает ценные подарки и возможность профессионального и творческого развития в Голливуде.

В полуфинал пробились красотки из шести стран мира: России, Беларуси, Узбекистана, ОАЭ, Танзании, Чехии. Но в онлайн-голосовании тюменка уступила москвичке – всего 1%. По итогам «Королевой Голливуда – 2020» стала Юлиана Гольдман из Москвы, «Вторая Королева Голливуда – 2020» – Елена Станиславская, а третье место досталось Екатерине Дубровской из Гомеля (Беларусь).

Станиславская вошла в Топ-3 онлайн-конкурса "Королева Голливуда 2020". Фото с сайта www.queenofhollywood.site

Тюменская красотка радовалась своему успеху, делилась впечатлениями с подписчиками.

– Мое новое маленькое достижение в копилочку. На самоизоляции не тратила время зря, а приняла участие в новом международном конкурсе и вошла в топ-3. Конкурсантки были очень достойные. Спасибо всем, кто поддерживал. Двигаемся дальше, – заявила она.

Вряд ли тюменка имела в виду, что движение вперед произойдет так скоро и в этом же конкурсе. Но судьи присмотрелись внимательнее к той, кого короновали, и приметили следы пластической операции.

– По правилам конкурса девушки, имеющие следы контурной пластической коррекции, не могут участвовать в проекте. В связи с этим организаторы конкурса имеют право передать титул другому финалисту проекта. На следующей неделе организаторы решат, кто из финалистов получит титул «Королевы Голливуда – 2020 года, – заявили организаторы.

Ранее Елена Станиславская заполучила титул «Улыбка Вселенной – 2019». Фото с сайта www.queenofhollywood.site

Судя по блогу Станиславской, Елена не балуется пластической хирургией, а предпочитает менее радикальные бьюти-процедуры.

– Женская красота – это Божий дар. Но чтобы выглядеть ухоженной и привлекательной каждый день, необходимо хорошенько ухаживать за собой, – считает красавица.

Выходит, теперь у тюменки есть все шансы забрать главную корону конкурса и стать «Королевой Голливуда». Напомним, ранее Елена Станиславская завоевала титул «Улыбка Вселенной – 2019», приняв участие в международном конкурсе «Улыбка Вселенной» и обойдя пятерых соперниц-финалисток. Девушка получила подарки от партнеров конкурса, международное признание, знакомство с медийными персонами и возможность поучаствовать в интересных социальных проектах.

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