28-летняя мама-блогер из Тюмени завоевала титул «Улыбка Вселенной – 2019»

«От улыбки станет всем светлей» - по-видимому, такого принципа придерживается 28-летняя красавица Елена Станиславская. На днях молодая мама из Тюмени завоевала титул «Улыбка Вселенной-2019», приняв участие в Международном конкурсе «Улыбка Вселенной» и обойдя пятерых соперниц-финалисток. В качестве приза девушка получила подарки от партнеров конкурса, международное признание, знакомство с медийными персонами и возможность поучаствовать в интересных социальных проектах.

"Улыбка Вселенной - 2019". Фото: личная страница героя публикации в соцсети

ЧТО ЗА КОНКУРС?

Международный конкурс «Улыбка Вселенная» — это модный социально-значимый конкурс красоты. В проекте могут принимать участие только замужние женщины (гражданский брак тоже считается) в возрасте от 23 до 45 лет, имеющие не менее одного ребенка. При этом страна проживания и социальный статус участниц не имеют значения.

В тюменском торговом центре. Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Несмотря на то, что это всё-таки конкурс красоты, главной миссией проекта является пропаганда моды на улыбку, доброту, бережного отношения к людям и укрепление дружбы между народами. Именно поэтому в конкурсе приняли участие красотки из разных стран мира: России, Индии, Великобритании и Казахстана.

Отметим, что помимо тюменки в тройку лидеров вошли ещё две красавицы. Так, «Второй Улыбкой Вселенной 2019» стала жительница Твери Анна Заболоцкая, титул «Третья Улыбка Вселенной 2019» - у жительницы Великобритании Шени Хэгэн. В качестве приза девушки получили электронные дипломы об участии в конкурсе.

Тройка финалисток. Фото: http://www.smileuniverse.online

ИНСТА-МАМА

Для мамы маленькой Софии, инстаграм-блогера (её страничка в соцсети насчитывает 98,6 тысяч подписчиков!) и юриста по образованию Лены Станиславской «Улыбка Вселенной» - далеко не первый конкурс красоты. В 2015 году девушка одержала победу в конкурсе «Мама года», два года спустя – на конкурсе «Мисс Содружество – 2017», а в прошлом году стала «Мисс Очарование – 2018».

Елена на пляже. Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Станиславская даже подумать не могла, что после победы на неё обрушится слава, а самые крупные международные издания будут посвящать ей полосы и материалы. О своей победе девушка говорит скромно, главное – сделать идею частью своей жизни.

- Возьмите идею. Сделайте ее своей жизнью - думайте о ней, мечтайте о ней, живите ею. Пусть ваш разум, мышцы и каждая частичка тела будет наполнена этой одной идеей. Это и есть путь к большому успеху. К вашему успеху. И незаменимых - заменили, и неповторимых превзошли. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Вас оказалось так много!

Фотографии девушка выкладывает одну за другой. Фото: личная страница героя публикации в соцсети

ВЫЛИТАЯ МАТЬ

Дочка Соня – под стать матери. Несмотря на юный возраст, малышка постоянно участвует в различных фотосессиях, в т.ч. и в рекламных, успела побывать на конкурсе «Маленькая мисс город Тюмень – 2018» и даже засветиться в журнале GUCCI KIDS в рубрике «100 самых красивых детей».

София - модель, вся в маму. Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Молодая мама даже хотела завести дочери страничку в Инстаграме, но позже подумала: «зачем детей с малого возраста пристращать к соцсетям?». Со своей дочкой Лена проводит всё своё свободное время: гуляет, ходит на различные выставки и, конечно, прививает ей чувство стиля.

- Нет ничего сильнее, чем материнская любовь. Нет ничего важнее, чем материнское сердце. Нет ничего бесценнее, чем материнское тепло. Пусть же всегда Бог хранит светлое чувство, связывающее души матери и ребёнка, - пишет о своей дочери Станиславская в социальной сети.

С дочкой Софией. Фото: личная страница героя публикации в соцсети

После победы в конкурсе «Улыбка Вселенной – 2019» девушка получила «повышение». В следующем году она станет полноправным членом жюри конкурса и будет оценивать уже новые очаровательные улыбки.

Фотосессия на улицах Тюмени. Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Тюменские девушки не раз становились победительницами многочисленных конкурсов красоты. В 2008 году тюменка Ксения Сухинова получила титул «Мисс Мира», а восемь лет спустя Яна Добровольская стала обладательницей титула «Мисс Россия-2016». В конце 2018 года ещё одна тюменская красавица Лидия Пономарёва разделась для мужского журнала, а затем была признана «Девушкой года» по версии журнала Playboy.